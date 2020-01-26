Roku uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz Roku TV uygulamasıdır.

Ücretsiz Roku mobil uygulaması, Roku oynatıcınızı ve Roku TV ™ 'nizi kontrol etmenizi kolaylaştırır ve eğlenceli hale getirir. Ayrıca Roku'yu uzaktan kumanda olarak kullanabileceksiniz. 1000'den fazla kanaldan istediğini seçebilirsin.

Roku kanalı ile akış halindeyken hit filmler, TV şovları ve daha fazlasını izlemeniz için özel olarak tasarlanmış bir uygulamadır. Roku cihazınıza kanal ekleyin ve başlatın. TV’nize video, fotoğraf ve müzik yayınlayın. Kanalınızı özelleştirin ve istediğiniz gibi dizayn edin. Aramalarınız hem sesli bir şekilde hem de klavye üzerinden yapabilirsiniz.

Roku mobil uygulamasının belirli özelliklerini kullanmak için telefonunuzu veya tabletinizi Roku cihazınızla aynı kablosuz ağa bağlamanız gerekir. Bazı özelliklerinden dolayı Roku uyumlu bir cihaz gerektirir ve Roku hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

Renkli ve hareketli grafikleri ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. En iyi film ve dizileri izlemenizi sağlayan Roku'yu hemen indirin ve kullanmaya başlayın.

Uygulamayı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.