Dilediğiniz her lokasyondan TV izleme imkanı sunan Arena+ TV APK'da, birçok özelliğe erişim sağlayın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arena+ TV APK, kullanıcılara dilediği her yerden favori kanaları izleme imkanı sunuyor. İstediğiniz TV kanalını veya başka bir şeyi, dilediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinde veya evinizde TV izleme keyfi yaşayabilirsiniz. Ayrıca içerisinde sadece TV kanalları barındırmıyor. Radyo ve İnternet TV izleme olanağı da sunan Arena+ TV, birçok seçeneği içerisinde barındırıyor.

Sevdiğiniz TV kanallarını veya Radyo kanallarını, favorinize alarak rahatça ulaşabilirsiniz. Bir şeyler izleyip, dinlemenin haricinde yapabileceğiniz diğer seçeneklerden biri ise; dünyadaki haberleri takip etmek olacaktır. Yeni yayınlanan spor, siyaset, gündem ve aklınıza ne gelirse uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Arena+ TV APK İndir

Siz de Arena+ TV APK indirin ve birçok seçenekten birini seçerek akıllı telefonunuzda TV keyfi yaşayın. Ayrıca uygulama içerisinden, film de izleyebilirsiniz. Çok büyük bir kütüphanesi olmasa da, içerik kıtlığı çektiğiniz zamanlarda Film sekmesine göz atabilirsiniz.

Arena+ TV Özellikleri