TAP! DIG! MY MUSEUM!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olan TAP! DIG! MY MUSEUM!, dinozor fosilleri keşfederek müzenizde sergilediğiniz bir oyundur. Müzenizi doldurdukça daha fazla ziyaretçi çekebileceğiniz oyunda kazançlarınızı da böylece arttırabiliyorsunuz. Tarihle ilgilenmeyi sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda seviyenizi de yükselterek daha fazla kazı yapabiliyorsunuz. Zevkli zaman geçirebileceğinizi düşündüğüm oyunda basit kontroller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Simülasyon oyunu oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm TAP! DIG! MY MUSEUM! oyununu mutlaka denemelisiniz.

TAP! DIG! MY MUSEUM! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilrsiniz.