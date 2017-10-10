Taxi Simulator 2018, iPhone ve iPad’de oynanabilen taksi simülasyon oyunları arasında en iyisi diyebilirim. iOS platformunda en çok indirilen sürüş simülasyon oyunlarının geliştiricisi Zuuks Games imzalı olmasıyla öne çıkıyor. Grafikleri de - boyutuna göre - son derece kaliteli olan taksi simülatör oyununu telefon / tabletinize ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.

Türkçe taksi simülasyon oyunları arasından grafiklerinin yanı sıra oynanışıyla da ayrılıyor Taxi Simulator 2018. Gerçekte olduğu gibi trafiğe dikkat etmeniz, aldığınız yolcuları gitmek istedikleri noktaya en hızlı ve güvenli şekilde ulaştırmanız gerekiyor. Şehirde dolaşıp yolcu almak yerine size verilen görevleri tamamlamanız gerekiyor. Daha da güzeli; diğer oyuncularla kapışıp en iyi taksi şoförünün kim olduğunu gösterebiliyorsunuz.

8 farklı taksi içeren simülasyon oyununun farklı kontrol seçenekleri ve kamera açıları sunduğunu da söylemek gerek.