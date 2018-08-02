Tik Tok - musical.ly, YouTube’da çıkan kısa eğlenceli videolardan milyonlarcasını bulabileceğiniz, kendi kısa videolarınızı da çekip paylaşabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması. Güldürmek için şekilden şekile giren insanların birbirinden ilginç, eğlenceli videoları bu uygulamada ve izleme alışkanlarınıza göre sürekli güncelleniyor.

Sosyal mecralarda ara ara denk geldiğimiz kısa komik videoların paylaşıldığı sosyal platform musical.ly, Tik Tok - musical.ly adıyla yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de oldukça popüler olan platformda paylaşılan tüm videolara ulaşabileceğiniz gibi kendi kısa videolarınızı da birkaç adımda basitçe yapabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz birçok müzik, efekt, filtre, çıkartma mevcut. Video kliplerinizi düzenlemeniz için de kırpma, kesme, hızlandırma, çoğaltma gibi birçok kullanımı basit araç mevcut.

Tik Tok - musical.ly Özellikleri:

Sizin için özel olarak seçilen milyonlarca videoyu izleyin.

Milyonlarca kullanıcının oluşturduğu videolardan ilham alın, eğlenin.

Videolarınıza ücretsiz olarak müzik veya ses ekleyin.

Emoji çıkartmaları ve yüz filtreleri kullanın.

Düzenleme araçlarıyla video kliplerinizi şekillendirin.

Taze, yaratıcı tasarımlarla yenilenen canlı yayın filtrelerini deneyin.

Dans, komedi, vlog, spor, hayvan, kendin yap videoları sizi bekliyor.

musical.ly Video Nasıl Çekilir?