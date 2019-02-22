Ultimate Fishing Simulator, mobildeki en iyi balıkçılık simülasyonu oyunu. Mobil platformdaki balık tutma, balık yakalama oyunlarından yüksek kalitede animasyonlarla güçlendirilmiş grafiklerinin yanında gerçekçi ve özgür oynanış sunmasıyla ayrılıyor. iOS platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunu şiddetle tavsiye ederim.

Polonya, Almanya, Amerika, Kanada, Fransa ve daha birçok ülkenin gözde şehirlerinde balık tuttuğunuz bir balıkçılık simülatörü Ultimate Fishing Simulator. Karakterin yerine geçiyorsunuz ve elinizde olta balıkların olduğunu düşündüğünüz yere doğru yürüyerek, bazen de tekneniz ya da salınızla gidiyorsunuz. Balıklar, tutulmayı beklemiyor; sizin onları bulmanız gerekiyor. Balıkların yerini tespit etmenize yardımcı ekipmanlar var. Ekipmanlarınızla öncelikle yerlerini bulup oltanızı atıyorsunuz.

Ultimate Fishing Simulator Özellikleri