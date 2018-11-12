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Xbox Game Pass 1810.1108.1943 (ios)
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Xbox Game Pass

1810.1108.1943
ios
Xbox Game Pass
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Xbox Game Pass ile 100'ü aşkın Xbox oyununu ucuza oynayın.

Xbox Game Pass, yeni çıkan ve popüler Xbox One oyunları listeleyen, haber veren, uzaktan indirmenize izin veren bir uygulama. Xbox Game Pass üyeliği olmayanlar için de yeni Xbox One oyunları %20’ye kadar indirimli, Xbox One oyun eklentileri de %10’a kadar indirimli sunuluyor.

Aylık 60 TL ücret karşılığında Xbox konsoluna yeni gelen ve en çok oynanan oyunları oynamanızı sağlayan Xbox Game Pass, Microsoft tarafından ayrı bir uygulama olarak da sunuluyor. iPhone’unuza ücretsiz indirip direkt kullanabileceğiniz Xbox Game Pass uygulaması, Xbox’a yeni çıkan oyunlardan haberdar ediyor, popüler Xbox One oyunları bulmanıza yardımcı oluyor, hepsinden güzeli iPhone’dan Xbox’a oyun indirme (konsolunuzu hızlı açılış olarak ayarlamanız gerekiyor) kolaylığı tanıyor. Kendinize oyun listesi de hazırlayabiliyorsunuz. Xbox Game Pass aboneliğiniz olmasa dahi uygulamayı indirin; Çünkü Xbox Game Pass kataloğundaki tüm oyunları %20 indirimle satın alabiliyorsunuz.

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