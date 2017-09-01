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Android için En İyi 10 Galeri Uygulaması

Android için En İyi 10 Galeri Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Akıllı telefonlarda yerleşik olarak gelen galeri uygulamaları, temel özellikleri sizlere sunuyor olsa da bazen yeterli gelmeyebiliyor. Neyse ki bu uygulamaları alternatifleriyle değiştirebilmeniz mümkün. Bu listemizde Android için en iyi 10 galeri uygulamasını sizler için hazırladık.

Android işletim sistemli cihazlarda, üreticilerin her biri farklı özelliklere ve tasarıma sahip galeri uygulamalarını kullanıcılarına sunuyor. Bir galeri uygulamasında olması gereken temel özellikleri içeren bu uygulamalar ne yazık ki daha gelişmiş özelliklere sahip değiller. Hem tasarım hem de özellik açısından çok beğeneceğiniz galeri uygulamaları Play Store’de fazlasıyla bulunuyor. Bunlardan derlediğimiz uygulamalarda fotoğraflarınızı sadece görüntülemekle kalmayacak, en iyi şekilde organize edebilecek ve gelişmiş birçok özellikten faydalanabileceksiniz. İşte en iyi galeri uygulamaları.

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Google Photos Google Photos
Google Photos Google Photos başarılı bir fotoğraf galerisi uygulamasıdır ÜCRETSİZ
Gallery Organizer Gallery Organizer
Gallery Organizer Gallery Organizer, Android mobil cihazlarınız üzerindeki onlarca fotoğrafı saniyeler içerisinde düzenleyebilmenizi sağlayan yararlı bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
QuickPic QuickPic
QuickPic QuickPic, Android cihazlarınız üzerinde fotoğraflarınızı görüntülemenize olanak tanıyan başarılı bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Photo Gallery HD Photo Gallery HD
Photo Gallery HD Photo Gallery HD uygulamasıyla onlarca faydalı özelliğe sahip bir galeri uygulamasına sahip olabilirsiniz. ÜCRETSİZ
F-Stop Gallery F-Stop Gallery
F-Stop Gallery F-Stop Gallery uygulaması ile fotoğraflarınızı hızlıca görüntüleyebilir, çeşitli düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Gallery Vault Gallery Vault
Gallery Vault Gallery Vault ile tüm özel dosyalarınızı gizleyerek başkalarının görmesini engelleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
PhotoMap PhotoMap
PhotoMap Çektiğiniz fotoğrafları harita üzerinde görmek istiyorsanız PhotoMap uygulamasını deneyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Piktures Piktures
Piktures Piktures uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki fotoğraf ve videoları en kolay yoldan görüntüleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Photo Gallery Photo Gallery
Photo Gallery Photo Gallery uygulaması, fotoğraf ve videolarınız için geniş yelpazede özellikleri sizlere sunuyor. ÜCRETSİZ
Focus Focus
Focus Focus pratik ve zengin özelliklere sahip bir fotoğraf galerisi uygulamasıdır ÜCRETSİZ

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