Android için En İyi 10 Galeri Uygulaması

Akıllı telefonlarda yerleşik olarak gelen galeri uygulamaları, temel özellikleri sizlere sunuyor olsa da bazen yeterli gelmeyebiliyor. Neyse ki bu uygulamaları alternatifleriyle değiştirebilmeniz mümkün. Bu listemizde Android için en iyi 10 galeri uygulamasını sizler için hazırladık.

Android işletim sistemli cihazlarda, üreticilerin her biri farklı özelliklere ve tasarıma sahip galeri uygulamalarını kullanıcılarına sunuyor. Bir galeri uygulamasında olması gereken temel özellikleri içeren bu uygulamalar ne yazık ki daha gelişmiş özelliklere sahip değiller. Hem tasarım hem de özellik açısından çok beğeneceğiniz galeri uygulamaları Play Store’de fazlasıyla bulunuyor. Bunlardan derlediğimiz uygulamalarda fotoğraflarınızı sadece görüntülemekle kalmayacak, en iyi şekilde organize edebilecek ve gelişmiş birçok özellikten faydalanabileceksiniz. İşte en iyi galeri uygulamaları.