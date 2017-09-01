Android için En İyi 10 Gitar Akort Etme Uygulaması

Akıllı telefonlar her alanda olduğu gibi gitar çalanların da hayatını kolaylaştıracak bir kullanım imkanı sunuyor. Gitarınızı akort etmek için bir akort aletine ihtiyaç duyuyorsanız, bu listemizde hazırladığımız Android için en iyi 10 gitar akort etme uygulamasına göz atabilirsiniz.

Gitar çalmaya yeni başlayanlar ya da profesyonel olarak gitar çalanlar çeşitli koşullarda ve durumlarda gitarlarını akort etmek durumunda kalabiliyor. Profesyoneller için bu işlem birkaç dakikada halledilebiliyor olsa da, yeni başlayanlar için biraz zor olacaktır. Akort aletlerine para vermek yerine, aynı işlevi gören ve gayet başarılı olan akort uygulamalarını deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken en önemli şey, gitarınızı telefonunuzun mikrofonuna yakın tutmak olacaktır. Sonrasında ekrandan takip ederek gitarınızı kolayca akort edebilirsiniz.