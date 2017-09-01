  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Android için En İyi 10 Gitar Akort Etme Uygulaması

Android için En İyi 10 Gitar Akort Etme Uygulaması

Android için En İyi 10 Gitar Akort Etme Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Akıllı telefonlar her alanda olduğu gibi gitar çalanların da hayatını kolaylaştıracak bir kullanım imkanı sunuyor. Gitarınızı akort etmek için bir akort aletine ihtiyaç duyuyorsanız, bu listemizde hazırladığımız Android için en iyi 10 gitar akort etme uygulamasına göz atabilirsiniz.

Gitar çalmaya yeni başlayanlar ya da profesyonel olarak gitar çalanlar çeşitli koşullarda ve durumlarda gitarlarını akort etmek durumunda kalabiliyor. Profesyoneller için bu işlem birkaç dakikada halledilebiliyor olsa da, yeni başlayanlar için biraz zor olacaktır. Akort aletlerine para vermek yerine, aynı işlevi gören ve gayet başarılı olan akort uygulamalarını deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken en önemli şey, gitarınızı telefonunuzun mikrofonuna yakın tutmak olacaktır. Sonrasında ekrandan takip ederek gitarınızı kolayca akort edebilirsiniz.

DEVAMINI OKU
BOSS Tuner BOSS Tuner
BOSS Tuner Telli enstrümanlarınızı BOSS Tuner uygulamasıyla kolayca akort edebilmeniz mümkün. ÜCRETSİZ
DaTuner DaTuner
DaTuner DaTuner uygulaması ile enstrümanlarınızı kolaylıkla akort edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
SmartChord SmartChord
SmartChord SmartChord ile hem pratik hem de eğitim için sunulan birçok aracı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Cifra Club Tuner Cifra Club Tuner
Cifra Club Tuner Cifra Club Tuner uygulaması ile telli enstrümanlarınızı kolayca akort edebilmeniz mümkün. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı LİSTELER En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
En İyi Video İndirme Programları LİSTELER En İyi Video İndirme Programları
iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları) MOBİL iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları)
WhatsApp'ta Engellendiğimi Nasıl Anlarım? MOBİL WhatsApp'ta Engellendiğimi Nasıl Anlarım?
İnternete Yüzde 50 Zam Geliyor İNTERNET İnternete Yüzde 50 Zam Geliyor
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
İnternetten Video İndirmek için 18 Ücretsiz Yol LİSTELER İnternetten Video İndirmek için 18 Ücretsiz Yol