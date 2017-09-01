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Android için En İyi Emlak Uygulamaları

Android için En İyi Emlak Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Yatırım amaçlı veya kullanmak üzere ev, arsa, bahçe ve tarla gibi mülkleri arayan kullanıcılar için hazırladığımız bu listemizde, Android için en iyi emlak uygulamalarını sıraladık.

Birikimlerinizi değerlendirmek ve kar etmek için ev, bahçe, arsa, tarla gibi gayrimenkulleri aramaya başladıysanız ya da başınızı sokacak bir ev arıyorsanız, günümüzün fırsatlarını değerlendirerek internet üzerinden aramaya başlayabilirsiniz. Bunun için tasarlanan ve binlerce ilana ulaşabileceğiniz emlak uygulamalarında, aradığınız kriterlere uygun gayrimenkullere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Şehir ve semt seçerek bu bölgede belirli fiyat aralığındaki evleri, arsaları veya tarlaları filtreleyebileceğiniz uygulamalarda ilan sahipleriyle de direkt olarak iletişime geçebilmeniz mümkün.

Elbette yukarıda sıraladığımız emlak çeşitleriyle sınırlı kalmak zorunda da değilsiniz. İşyeri, proje, bina, devremülk ve turistik tesis ilanlarına da ulaşabileceğiniz emlak uygulamalarında bütçenize uygun ve içinize sinen ilanları inceleyerek satın alabilir veya kiralayabilirsiniz.

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Hürriyet Emlak Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak Gayrimenkul araştırması yapıyorsanız, yüzbinlerce ilanın yayınlandığı Hürriyet Emlak uygulamasını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Milliyet Emlak Milliyet Emlak
Milliyet Emlak Birikimlerinizi ev, iş yeri ya da arsa satın alarak değerlendirmek istiyorsanız Android cihazlarınıza Milliyet Emlak uygulamasını yükleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ

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