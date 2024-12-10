Asgari Ücret Belirleme Toplantısı: Herkesin Faydasını Gözeten Bir Asgari Ücret Bedeli Hedefliyoruz

Yılın son günlerine girmiş bulunduğumuz şu sıralarda çalışanlar asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 2025 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağına dair değerlendirmelerde bulunan komisyon bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı.

Bakan Işıkhan toplantı öncesinde önemli açıklamalarla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milyonlarca çalışan ve işvereni etkileyecek kararların alınacağının altını çizen Işıkhan şöyle diyor:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloga büyük önem veriyoruz. Sabit gelirliler ve asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini dikkate alacağız. Türkiye'nin çalışma hayatında çözülemeyecek bir sorun yoktur. Sosyal diyalogla her şeyin üstesinden gelebiliriz.

"Herkesin Hakkını Gözeteceğiz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bakan Işıkhan da, işçi ve işverenler arasındaki köprünün sağlam ve dengeli olması adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, bu seneki ücretin her kesim için adil olacağını vurguladı:

Hem işçilerimizin hem de işverenlerimizin yararına olacak, maksimum fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçlıyoruz. Henüz net rakamlar üzerinden konuşmak için erken, ancak Aralık ayının sonunda kararımızı paylaşacağız.

Sizce 2025 yılı asgari ücret kaç TL olacak? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.