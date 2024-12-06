One UI 7 Sahneye Çıktı: Android Dünyasında iOS Esintileri
Samsung, One UI 7'yi tanıttı. Tasarım değişiklikleri ve yapay zeka özellikleriyle gelen arayüz, iOS 18’e benzerliğiyle dikkat çekti.
Samsung, yeni nesil Android tabanlı arayüzü One UI 7'yi resmen tanıttı. Bu yeni sürüm, yapay zeka odaklı pek çok yenilik sunarken, tasarım açısından Apple'ın iOS 18 ile benzer özelliklere sahip olması dikkat çekti. Henüz beta aşamasında bulunan One UI 7, şimdiden tartışma konusu oldu.
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Samsung'un One UI 7 Güncellemesi iOS 18’e Benzetiliyor
Samsung’un One UI 7 ile yaptığı en çarpıcı değişikliklerin başında yeni tasarım geliyor. İkonların konumlandırılması, arka plan geçişleri ve denetim merkezi, kullanıcılar tarafından “e bu iOS 18'in aynısı” şeklinde yorumlandı. Özellikle “Now Bar” adı verilen yeni bir özellik ön plana çıkıyor.
Bu “şerit” benzeri alan, müzik kontrolünden ses kaydına, kronometreden diğer etkinliklere kadar birçok aracı tek dokunuşla erişilebilir kılıyor. Tasarım itibarıyla Apple’ın “Dinamik Ada” özelliğine ve sunduğu imkanlara sahip olan Now Bar'ın en büyük farklı donanım destekli özel bir alana sahip olmadığı için ekranın altında yer alması.
One UI 7'nin hızlı ayarlar menüsü de Apple'ın iOS 18'indeki kontrol merkezini andırırken, kilit ekranındaki müzik oynatıcısının görünümü de eleştirmenlerin gözünden kaçmadı. Ancak bu One UI 7'nin sunacak bir şeyi olmadığı anlamına gelmiyor.
Yeni sürüm performans anlamındaki pek çok iyileştirmeyle gelirken, Galaxy telefonlara da yeni özellikler sunuyor. Peki hangi Samsung telefonlar bu yeni sürümü kullanabilecek?
One UI 7 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar
Samsung, One UI 7 güncellemesini şu anda sınırlı sayıda ülkede ve sadece S24 serisi kullanıcılarına sunuyor. Şirket, 2025’in ilk aylarından itibaren aşağıda belirtilen diğer modellere de bu güncellemeyi sağlamaya başlayacak.
Galaxy S Serisi:
- Galaxy S24 Ultra, S24+, S24
- Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE
- Galaxy S22 Ultra, S22+, S22
- Galaxy S21 Ultra, S21+, S21, S21 FE
Galaxy Z Serisi:
- Galaxy Z Fold 6, Fold 5, Fold 4, Fold 3
- Galaxy Z Flip 6, Flip 5, Flip 4, Flip 3
Galaxy A Serisi:
- Galaxy A73, A55, A54, A53
- Galaxy A35, A34, A33
- Galaxy A25, A24, A23
- Galaxy A16, A15, A14
Galaxy M Serisi:
- Galaxy M55, M54, M53
- Galaxy M34, M33, M15
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce One UI 7 gerçekten de iOS 18'i andırıyor mu yoksa tüm bunlar sadece basit bir göz yanılgısından mı ibaret. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.