Android için En İyi Önbellek Temizleme Uygulamaları

Akıllı telefonlarımızın zamanla yavaşlamasının ve hafızasının yetersiz gelmesinin en temel sebebi, yüklenen uygulamaların ve oyunların gereksiz dosyaları biriktirmesiyle oluşuyor. Bunun yanında; indirilen dosyalar, internet sitelerinin çerezleri derken depolama alanı tamamen dolabiliyor. Bizler de bu listemizde, Android için en iyi önbellek temizleme uygulamalarını sizler için sıraladık.

Yüklediğiniz uygulama ve oyunları her ne kadar silmiş olsanız da, geride bıraktıkları dosyalar da hafızayı doldurmaya yetiyor. Yeterince büyük bir depolama alanına sahipseniz bu durum sizi etkilemeyecektir, fakat düşük hafızalı bir telefonda bu durum telefonun yavaşlamasında da büyük rol oynayacaktır. Aşağıdaki bağlantılardan ulaşabileceğiniz önbellek temizleme uygulamalarını özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefonları kullanan kullanıcılara tavsiye ediyoruz. Daha üst düzey bir telefona sahipseniz siz de elbette kullanabilir ve depolama alanınızdaki gereksiz dosyaları temizleyebilirsiniz.