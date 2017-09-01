  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Android için En İyi Önbellek Temizleme Uygulamaları

Android için En İyi Önbellek Temizleme Uygulamaları

Android için En İyi Önbellek Temizleme Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Akıllı telefonlarımızın zamanla yavaşlamasının ve hafızasının yetersiz gelmesinin en temel sebebi, yüklenen uygulamaların ve oyunların gereksiz dosyaları biriktirmesiyle oluşuyor. Bunun yanında; indirilen dosyalar, internet sitelerinin çerezleri derken depolama alanı tamamen dolabiliyor. Bizler de bu listemizde, Android için en iyi önbellek temizleme uygulamalarını sizler için sıraladık.

Yüklediğiniz uygulama ve oyunları her ne kadar silmiş olsanız da, geride bıraktıkları dosyalar da hafızayı doldurmaya yetiyor. Yeterince büyük bir depolama alanına sahipseniz bu durum sizi etkilemeyecektir, fakat düşük hafızalı bir telefonda bu durum telefonun yavaşlamasında da büyük rol oynayacaktır. Aşağıdaki bağlantılardan ulaşabileceğiniz önbellek temizleme uygulamalarını özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefonları kullanan kullanıcılara tavsiye ediyoruz. Daha üst düzey bir telefona sahipseniz siz de elbette kullanabilir ve depolama alanınızdaki gereksiz dosyaları temizleyebilirsiniz.

DEVAMINI OKU
Ashampoo Auto Clean Up Ashampoo Auto Clean Up
Ashampoo Auto Clean Up Ashampoo Auto Clean Up ile Android cihazlarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek hem performansı hem de pil ömrünü arttırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Avast Cleanup Avast Cleanup
Avast Cleanup Android cihazlarınızın önbelleğini ve tüm gereksiz dosyalarını temizleyerek performans artışı sağlayan başarılı bir uygulama. ÜCRETSİZ
AVG Cleaner AVG Cleaner
AVG Cleaner AVG Cleaner, Android cihazınızın performansınız artırabileceğiniz ücretsiz bir Android hızlandırma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Booster Kit: Clean/Optimize Booster Kit: Clean/Optimize
Booster Kit: Clean/Optimize Booster Kit: Clean/Optimize Android cihazınızın performansını artıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Clean Up!!! Clean Up!!!
Clean Up!!! Clean Up!!! ile Android cihazınızın belleğni temizleyerek performansını arttırabilirsiniz ÜCRETSİZ
Norton Clean Norton Clean
Norton Clean Norton Clean, Android telefon ve tablet için ücretsiz sistem bakım, temizleme, optimizasyonu uygulaması. ÜCRETSİZ
The Cleaner The Cleaner
The Cleaner The Cleaner, Android cihazlarınızı otomatik olarak belirli aralıklarla temizleyerek daha yüksek performans ve hız ile çalışmasını sağlayan yararlı ve ücretsiz bir Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
AMC Cleaner AMC Cleaner
AMC Cleaner AMC Cleaner uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızı hızlandırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
FreeJunk FreeJunk
FreeJunk FreeJunk ile akıllı telefonunuzdaki gereksiz dosyaları temizleyerek hem depolama alanı artışı hem de pil tasarrufu sağlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
CleanTop CleanTop
CleanTop CleanTop uygulaması, Android cihazlarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek performans artışına katkıda bulunuyor. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
En İyi Video İndirme Programları LİSTELER En İyi Video İndirme Programları
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı LİSTELER En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları YAZILIM 2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları
WhatsApp Konuşmalarınızı Android'den iPhone'a Nasıl Aktarırsınız? NASIL YAPILIR WhatsApp Konuşmalarınızı Android'den iPhone'a Nasıl Aktarırsınız?
Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir? MOBİL Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir?