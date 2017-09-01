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Android İçin En İyi Ücretsiz Klavye Uygulamaları

Android İçin En İyi Ücretsiz Klavye Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

Android telefon kullanıcıları için en iyi ücretsiz klavye uygulamalarını liste halinde bir araya getirdik.

Farklı yazma stilleri sunan, GIF ve emoji’lere hızlı erişim imkanı veren, karışık şifreleri yazarken harf ve rakamlar arasında kolayca geçiş yapmanıza izin veren, hızlı arama fonksiyonu sunan, özelleştirilebilir yapıda klavye uygulamaları arasından sadece en iyilerini değil, güvenilir olanlarını topladık.

Listede yer alan tüm klavye uygulamaları, direkt bağlantı seçeneğiyle sunulmaktadır. Android telefonunuza hızlı ve güvenli bir şekilde indirip yeni klavyenizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

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ai.type keyboard ai.type keyboard
ai.type keyboard ai.type keyboard hem akıllı hem de görünümünü kişiselleştirebileceğiniz bir klavye uygulamasıdır ÜCRETSİZ
Fleksy Fleksy
Fleksy Fleksy, Android telefon ve tabletleriniz üzerinde daha hızlı yazı yazmanızı sağlayacan olan yararlı ve ücretsiz bir klavye uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Gboard Gboard
Gboard Gboard Google Klavye, Android telefon kullanıcıları için ücretsiz alternatif klavye uygulaması. ÜCRETSİZ
Ginger Keyboard Ginger Keyboard
Ginger Keyboard Ginger Keyboard sayesinde hem yazma hızımızı artırabiliyor, hem de yazım sırasında yaptığımız hataları en aza indirebiliyoruz ÜCRETSİZ
Kika Emoji Keyboard Kika Emoji Keyboard
Kika Emoji Keyboard Kika Emoji Keyboard ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir klavye uygulamasıdır ÜCRETSİZ
SwiftKey Keyboard Free SwiftKey Keyboard Free
SwiftKey Keyboard Free SwiftKey klavyeyi kullanarak Android akıllı telefonlardaki yazma ihtiyacınızı çok daha kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
TouchPal Keyboard TouchPal Keyboard
TouchPal Keyboard Android TouchPal Keyboard uygulamasıyla klavye anlayışınız değişecek. ÜCRETSİZ

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