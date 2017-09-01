Android İçin En İyi Ücretsiz Klavye Uygulamaları

Android telefon kullanıcıları için en iyi ücretsiz klavye uygulamalarını liste halinde bir araya getirdik.

Farklı yazma stilleri sunan, GIF ve emoji’lere hızlı erişim imkanı veren, karışık şifreleri yazarken harf ve rakamlar arasında kolayca geçiş yapmanıza izin veren, hızlı arama fonksiyonu sunan, özelleştirilebilir yapıda klavye uygulamaları arasından sadece en iyilerini değil, güvenilir olanlarını topladık.

Listede yer alan tüm klavye uygulamaları, direkt bağlantı seçeneğiyle sunulmaktadır. Android telefonunuza hızlı ve güvenli bir şekilde indirip yeni klavyenizi kullanmaya başlayabilirsiniz.