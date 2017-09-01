Android için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları

Akıllı telefonlar, popüler olmaya başladığı yıllarda günümüzdeki kadar büyük teknolojilere sahip değildi. Şu an gelinen noktada, bilgisayarların pabucunu dama atacak kadar gelişmiş özellikleri kullanabiliyoruz. Android işletim sisteminde, kendi çektiğiniz videoları düzenlemek ve çeşitli efektler uygulayarak paylaşmak için bilgisayarlara ihtiyacınız yok. Android için en iyi video düzenleme uygulamalarını paylaştığımız bu listede, ne demek istediğimizi daha net anlayabilirsiniz.

Videolarınızı düzenlemek için bilgisayar programlarından yardım alıyorsanız, sizin için bunu daha kolay hale getiren video düzenleme uygulamalarını da denemenizi öneriyoruz. Kırpma, video birleştirme, arka plan müziği ekleme, renk ve doygunluk ayarlarını değiştirme, video hızını artırma veya azaltma gibi pek çok işleve sahip olan uygulamalarda profesyonel sayılabilecek video kurguları yapabiliyorsunuz. Basit videolardan harika çalışmalar ortaya çıkarabileceğiniz bu uygulamaların ücretsiz olarak kullanılabildiğini de belirtelim ve incelemeye başlayalım.