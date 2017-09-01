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Android için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları

Android için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Akıllı telefonlar, popüler olmaya başladığı yıllarda günümüzdeki kadar büyük teknolojilere sahip değildi. Şu an gelinen noktada, bilgisayarların pabucunu dama atacak kadar gelişmiş özellikleri kullanabiliyoruz. Android işletim sisteminde, kendi çektiğiniz videoları düzenlemek ve çeşitli efektler uygulayarak paylaşmak için bilgisayarlara ihtiyacınız yok. Android için en iyi video düzenleme uygulamalarını paylaştığımız bu listede, ne demek istediğimizi daha net anlayabilirsiniz.

Videolarınızı düzenlemek için bilgisayar programlarından yardım alıyorsanız, sizin için bunu daha kolay hale getiren video düzenleme uygulamalarını da denemenizi öneriyoruz. Kırpma, video birleştirme, arka plan müziği ekleme, renk ve doygunluk ayarlarını değiştirme, video hızını artırma veya azaltma gibi pek çok işleve sahip olan uygulamalarda profesyonel sayılabilecek video kurguları yapabiliyorsunuz. Basit videolardan harika çalışmalar ortaya çıkarabileceğiniz bu uygulamaların ücretsiz olarak kullanılabildiğini de belirtelim ve incelemeye başlayalım.

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AndroVid Video Editor AndroVid Video Editor
AndroVid Video Editor Android cihazlara ücretsiz olarak indirilebilecek bir uygulama olan AndroVid Video Editor ile videolarınızı hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
KineMaster KineMaster
KineMaster Profesyonel efektlere ve düzenleme seçeneklerine sahip olan KineMaster sayesinde videolarınıza farklı ve etkileyici dokunuşlar yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Made By Montage Made By Montage
Made By Montage Made By Montage adlı Android uygulaması sayesinde farklı resim montajı işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Magisto Video Editor & Maker Magisto Video Editor & Maker
Magisto Video Editor & Maker Magisto Video Editor & Maker, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz bir video hazırlama ve düzenleme uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
PowerDirector PowerDirector
PowerDirector PowerDirector, Android'li tabletlerle uyumlu kullanımı kolay, hızlı ve etkili bir video düzenleme uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
WeVideo WeVideo
WeVideo Kameranızdan videoyu çekin, WeVideo servisine yükleyin ve üzerinden dilediğiniz düzenlemeyi yaptıktan sonra sosyal ağlarda ve Youtube üzerinden paylaşın. ÜCRETSİZ
VideoMaster Tools VideoMaster Tools
VideoMaster Tools VideoMaster Tools uygulamasında video dosyalarını MP3'e dönüştürebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
MOCR MOCR
MOCR MOCR uygulamasında videolarınızı etkili bir şekilde düzenleyebileceğiniz faydalı araçlar sunuluyor. ÜCRETSİZ
Video Editor Video Editor
Video Editor Video Editor uygulamasında sunulan araçlar ile fotoğraf ve videolarınızdan harika çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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