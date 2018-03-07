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Android İçin İnternetsiz (Offline) Strateji Oyunları

Android İçin İnternetsiz (Offline) Strateji Oyunları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Android için internetsiz oyunlarda “strateji” türüne giren en iyi yapımları topladık. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi strateji oyunlarını bu listemizde bulabilirsiniz.

İnternet gerektirmeyen mobil strateji oyunları önerisi aldığınızda genellikle kule savunma oyunlarıyla karşılaşıyorsanız Android için internetsiz ücretsiz strateji oyunları listemize bakmanızı öneririz. Mobil strateji oyunları arasından offline (internetsiz) oynamaya izin verenleri bir araya getirdik.

İnternetsiz Android strateji oyunlarının çoğunluğu ücretsizdir. Offline (çevrimdışı) mod dışında online, multiplayer oynama seçeneği de sunmaktadır.

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Bio Inc. Bio Inc.
Bio Inc. Bio Inc. oldukça cesur bir şey deniyor ve sizin ruh hastası bir doktoru canlandırıp hastanıza kötü davranmanızı istiyor. ÜCRETSİZ
Defender II Defender II
Defender II Android için Kale Savunma Oyunu ÜCRETSİZ
Defense Zone 3 Defense Zone 3
Defense Zone 3 Defense Zone 3, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunudur. ÜCRETSİZ
Kingdom Rush: Frontiers Kingdom Rush: Frontiers
Kingdom Rush: Frontiers Çizgi film tadındaki görselleri ve eğlenceli yapısıyla dikkat çeken bu savunma oyununda karşımıza çıkan düşmanları alt etmeye çalışıyoruz.
Plague Inc. Plague Inc.
Plague Inc. Bir hastalığı yöneterek tüm dünyadan insanlığı silmek için uğraştığınız bu strateji oyununu her Android cihaz sahibi denemeli. ÜCRETSİZ
Plants vs. Zombies 2 Plants vs. Zombies 2
Plants vs. Zombies 2 Plants vs. Zombies 2 eğlenceyi ilk oyunun kaldığı yerden devam ettiriyor ÜCRETSİZ
Royal Revolt! Royal Revolt!
Royal Revolt! Royal Revolt! sürükleyici bir aksiyon-strateji oyunudur ÜCRETSİZ
Worms 3 Worms 3
Worms 3 Worms 3 bilgisayarlarımızda oynadığımız klasik oyunun mobil versiyonudur
World Conqueror 4 World Conqueror 4
World Conqueror 4 World Conqueror 4, Android telefon ve tabletler için geliştirilmiş kaliteli strateji oyunlarından bir tanesidir.

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