Android Telefon Yazılım Yükleme Programları

Android telefon yazılım yükleme programlarını bu listede bir araya topladık. Android telefon yazılım yükleme, yazılım güncelleme, sürüm yükseltme ve sürüm düşürme dışında yedekleme işlemini de yapabileceğiniz programları bulacaksınız. Tamamı üreticilerin kendi yazılım yükleme programları olup, root işlemi gerektirmemektedir.

Samsung, HTC, Sony, LG, Huawei gibi öne çıkan markaların Android telefonlarını kullananlar zaman zaman yazılım yükleme programlarına ihtiyaç duyabiliyor. Android telefon sürüm yükseltme (upgrade), sürüm düşürme (downgrade), ROM yükleme ve diğer yazılımla ilişkili işlemler için yazılım yükleme programları gerekiyor. Örneğin; bir Samsung telefon kullanıcısı olarak Odin’i bilgisayarınıza indirerek, cihazınız için desteklenen yazılımı kolayca atabilirsiniz. Aynı şekilde Sony’nin Xperia Flash Tool yazılımını kullanarak Xperia telefonunuzun yazılımını değiştirebilirsiniz.

Android telefonlar için yazılım güncelleme işleminde elbette üreticilerin programlarına ihtiyacınız yok. OTA yani kablosuz olarak, bilgisayara ihtiyaç duymadan da Android telefonunuzun yazılımını güncelleyebilirsiniz. Ancak üreticinin sunduğu yazılım sürümü dışında başka bir yazılım yüklemek istediğinizde Android yazılım yükleme programlarına ihtiyacınız var. Apple tarafında sadece üç cihaz olduğundan tek bir programla bu çözmek mümkünken, Android tarafında farklı üreticiler olmasıyla her üreticinin özel hazırladığı yazılım programını indirmeniz gerekiyor.

Android yazılım yükleme programlarıyla yapabilecekleriniz: