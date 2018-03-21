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Android Telefon Yazılım Yükleme Programları

Android Telefon Yazılım Yükleme Programları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Android telefon yazılım yükleme programlarını bu listede bir araya topladık. Android telefon yazılım yükleme, yazılım güncelleme, sürüm yükseltme ve sürüm düşürme dışında yedekleme işlemini de yapabileceğiniz programları bulacaksınız. Tamamı üreticilerin kendi yazılım yükleme programları olup, root işlemi gerektirmemektedir.

Samsung, HTC, Sony, LG, Huawei gibi öne çıkan markaların Android telefonlarını kullananlar zaman zaman yazılım yükleme programlarına ihtiyaç duyabiliyor. Android telefon sürüm yükseltme (upgrade), sürüm düşürme (downgrade), ROM yükleme ve diğer yazılımla ilişkili işlemler için yazılım yükleme programları gerekiyor. Örneğin; bir Samsung telefon kullanıcısı olarak Odin’i bilgisayarınıza indirerek, cihazınız için desteklenen yazılımı kolayca atabilirsiniz. Aynı şekilde Sony’nin Xperia Flash Tool yazılımını kullanarak Xperia telefonunuzun yazılımını değiştirebilirsiniz.

Android telefonlar için yazılım güncelleme işleminde elbette üreticilerin programlarına ihtiyacınız yok. OTA yani kablosuz olarak, bilgisayara ihtiyaç duymadan da Android telefonunuzun yazılımını güncelleyebilirsiniz. Ancak üreticinin sunduğu yazılım sürümü dışında başka bir yazılım yüklemek istediğinizde Android yazılım yükleme programlarına ihtiyacınız var. Apple tarafında sadece üç cihaz olduğundan tek bir programla bu çözmek mümkünken, Android tarafında farklı üreticiler olmasıyla her üreticinin özel hazırladığı yazılım programını indirmeniz gerekiyor.

Android yazılım yükleme programlarıyla yapabilecekleriniz:

  • Android telefon sürüm yükseltme (upgrade)
  • Android telefon sürüm düşürme (downgrade)
  • Android telefon yazılım güncelleme
  • Android telefon yazılım yükleme
  • Android telefon yazılım yükseltme
  • Android telefon yazılım değiştirme
  • Android telefon yedekleme (yedek alma)
  • Android telefon ROM yükleme
  • Android telefon ROM atma
  • Android telefon ROM indirme
HiSuite HiSuite
HiSuite HiSuite, Android işletim sistemine sahip Huawei akıllı telefonlar için hazırlanmış gelişmiş ve güçlü bir Android dosya yöneticisidir. ÜCRETSİZ
LG Mobile Support Tool LG Mobile Support Tool
LG Mobile Support Tool LG akıllı telefonunuzun yazılımını güncellemek için hazırlanan bu resmi uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
LG PC Suite LG PC Suite
LG PC Suite LG PC Suite 5 sayesinde LG marka telefonlarımızı kablo yardımı ile bilgisayarımızdan kontrol edebiliyoruz. ÜCRETSİZ
Odin3 Odin3
Odin3 Odin3, Android telefonunuzun yazılımını güncellemek için kullanabileceğiniz basit bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Sony Xperia Companion Sony Xperia Companion
Sony Xperia Companion Sony Xperia telefonlar için yedekleme, yazılım güncelleme, onarım programı ÜCRETSİZ
Samsung Smart Switch Samsung Smart Switch
Samsung Smart Switch Samsung telefonlar için yazılım güncelleme, veri yedekleme, veri aktarma programı ÜCRETSİZ
Sony Xperia Flash Tool Sony Xperia Flash Tool
Sony Xperia Flash Tool Sony Flash Tool programını indirin, Xperia telefonunuz için ROM indirme, ROM yükleme, bootlader kilidi kaldırma işlemlerini kolayca yapın. ÜCRETSİZ

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