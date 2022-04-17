Sony Flash Tool programını indirin, Xperia telefonunuz için ROM indirme, ROM yükleme, bootlader kilidi kaldırma işlemlerini kolayca yapın.

Erkan Calp - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sony Xperia Flash Tool, ROM indirme ve yükleme, bootlader kilidini açma gibi Sony Xperia Companion programının izin vermediği işlemleri yapmanızı sağlıyor. Sony Xperia Android telefon kullanıcısı olarak sürüm düşürme (downgrade) işlemini bu programla rahatlıkla yapabilirsiniz. Android kullanıcılarına pek çok işlevi ücretsiz olarak sunan Sony Xperia Flash Tool sayesinde Sony marka akıllı telefonunuza dilediğiniz ROM'u indirip yükleyebileceksiniz. İngilizce dil desteği ile yayınlanan ücretsiz yardımcı araç, basit yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

Sony Xperia Flash Tool Özellikleri

Ücretsiz ROM indirme ve yükleme

Android platformuna özgü,

İngilizce dil desteği,

Güvenli,

Kullanışlı,

Sony’nin Xperia telefon kullanıcılarına ücretsiz sunduğu Sony Flash Tool programı, Sony Xperia Companion’dan farklı olarak cihazınıza dilediğiniz yazılımı atmanıza izin veriyor. Custom ROM’ları tercih ediyorsanız bu programla rahatlıkla ROM indirme, ROM atma, ROM yükleme işlemlerini yapabilirsiniz. ROM yükleme, rootlama için gerekli bir işlem olan bootlader kilidinin kaldırılmasını da bu program yapmaktadır. İngilizce dil desteği ile kullanılan yardımcı program, güvenli yapısı ile kullanıcıları yarı yolda da bırakmıyor. Android platformu için olmazsa olmazlar arasında yer alan ROM yüklemeyi keyifli bir hale getiren Sony Experia Flash Tool adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kod yazmakla uğraşmadan butonlara tıklayarak Sony Xperia telefonunuza istediğiniz yazılımı kolayca yüklemenize izin veren grafiksel kullanıcı arayüzü sunan Sony Flash Tool programı, Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerini destekliyor. Unutmadan, programın çalışması için en yeni USB sürücülere ihtiyacınız var. Sürücü yüklemesini Sony Xperia Companion programı ile yapabilirsiniz.

Sony Xperia Flash Tool İndir

Windows platformunda kullanılan Sony Xperia Flash Tool oldukça kullanışlıdır. USB kablosu yardımıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve programı çalıştırın. Ardından da yüklemek istediğini ROM seçeneğini seçin. Dakikalar içerisinde cihaza ROM yüklenecek ve akıllı telefonunuzu seçtiğiniz Android ROM'un da kullanabileceksiniz. Ücretsiz olarak yayılnaan Sony Xperia Flash Tool'u hemen indirip kullanmaua başlayabilirsiniz.