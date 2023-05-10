Matematiği Sevdiren Çarpım Tablosu Oyunları

Çarpım tablosu oyunları oynayarak hem keyifli vakit geçirebilir hem de matematiği sevebilirsiniz. Peki, en başarılı yapımlar hangileri? Bu yazıda mobil cihaz üzerinden oynanabilecek birbirinden eğlenceli oyunları sıraladık.

Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyun bulunuyor. Bunlar arasında çarpım tablosu oyunu da yer alıyor. Eğer çarpma işlemini içeren yapımların hangileri olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

Çarpım Tablosu Oyunları Listesi

Math Land

Laser Math

Math Game

Math Duel

Math Challenge

Math in 3 Seconds

Yukarıda eğlenceli çarpım tablosu oyunu önerileri bulunuyor. Çarpma işlemi oyunları listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Math Land

Can sıkıntısını giderecek oyunlar arasında yer alan Math Land sayesinde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Matematiği sevdiren bir yapım olan ve bu zamana kadar bir milyondan fazla indirilen Math Land'de ilerleyebilmek için dört işlem sorularını yanıtlamanız gerekiyor.

Kaliteli grafikleriyle dikkat çekken oyun da çevrim dışı desteği mevcut. Bu destek, oyunun internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilmesini sağlıyor.

Laser Math

Klasik, şıklı ve doğru/yanlış olmak üzere üç farklı mod içeren Laser Math'te lazere yakalanmadan ilerlemeniz gerekiyor. Bunun için karşınıza çıkan sorulara doğru yanıtlamalısınız. Çarpma işlemi oyunları arasında bulunan yapımda hem modu belirleyebilir hem de toplama, çıkarma, çarpma ya da bölme seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Math Game

Bu zamana kadar milyonlarca kez indirilen Math Game'de ekranda yer alan matematik sorularını cevaplayarak yüksek puan elde etmeniz gerekiyor. Sade arayüzü sayesinde kolay bir oynanış sistemine sahip olan oyunda çarpmadan bölmeye toplamadan köklü sayılara kadar çeşitli sorular yer alıyor.

Math Duel

Bölme, çıkarma, toplama ve çarpma işlemlerinin yer aldığı Math Duel isimli yapım, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için harikadır. 4 adet zorluk düzeyini içeren oyunda aynı ekranda arkadaşınıza karşı mücadele edebilirsiniz.

Math Challenge

Çarpma sorusu çözme oyunu Math Challenge'ta karşınıza çıkan matematik sorularını cevaplamak için kısıtlı süreniz bulunuyor. Dolayısıyla sorulara hızlıca yanıt vermeniz büyük bir öneme sahip. Bu, oyunun zorluk seviyesinin artmasını sağlıyor. Eğlenceli yapımda her doğru cevapta puan elde ediyorsunuz.

Math in 3 Seconds

Math in 3 Seconds isimli oyunda çarpma, çıkarma, toplama ve bölme işlemlerini içeren çeşitli sorular ile karşılaşıyorsunuz. Karşınıza çıkan soruyu yanıtlamak için yalnızca 10 saniyeniz var. Bu nedenden dolayı soruları çok hızlı bir şekilde cevaplamanız gerekiyor.

Bu yazıda çarpma işleminin yer aldığı oyunları sıraladık. Peki, en başarılı oyun sizce hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Hazırladığımız Listede yer alan yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.