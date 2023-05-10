Matematiği Sevdiren Çarpım Tablosu Oyunları
Çarpım tablosu oyunları oynayarak hem keyifli vakit geçirebilir hem de matematiği sevebilirsiniz. Peki, en başarılı yapımlar hangileri? Bu yazıda mobil cihaz üzerinden oynanabilecek birbirinden eğlenceli oyunları sıraladık.
Çarpım tablosu oyunları oynayarak hem keyifli vakit geçirebilir hem de matematiği sevebilirsiniz. Peki, en başarılı yapımlar hangileri? Bu yazıda mobil cihaz üzerinden oynanabilecek birbirinden eğlenceli oyunları sıraladık.
Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyun bulunuyor. Bunlar arasında çarpım tablosu oyunu da yer alıyor. Eğer çarpma işlemini içeren yapımların hangileri olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.
Çarpım Tablosu Oyunları Listesi
- Math Land
- Laser Math
- Math Game
- Math Duel
- Math Challenge
- Math in 3 Seconds
Yukarıda eğlenceli çarpım tablosu oyunu önerileri bulunuyor. Çarpma işlemi oyunları listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Math Land
Can sıkıntısını giderecek oyunlar arasında yer alan Math Land sayesinde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Matematiği sevdiren bir yapım olan ve bu zamana kadar bir milyondan fazla indirilen Math Land'de ilerleyebilmek için dört işlem sorularını yanıtlamanız gerekiyor.
Kaliteli grafikleriyle dikkat çekken oyun da çevrim dışı desteği mevcut. Bu destek, oyunun internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilmesini sağlıyor.
Laser Math
Klasik, şıklı ve doğru/yanlış olmak üzere üç farklı mod içeren Laser Math'te lazere yakalanmadan ilerlemeniz gerekiyor. Bunun için karşınıza çıkan sorulara doğru yanıtlamalısınız. Çarpma işlemi oyunları arasında bulunan yapımda hem modu belirleyebilir hem de toplama, çıkarma, çarpma ya da bölme seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
Math Game
Bu zamana kadar milyonlarca kez indirilen Math Game'de ekranda yer alan matematik sorularını cevaplayarak yüksek puan elde etmeniz gerekiyor. Sade arayüzü sayesinde kolay bir oynanış sistemine sahip olan oyunda çarpmadan bölmeye toplamadan köklü sayılara kadar çeşitli sorular yer alıyor.
Math Duel
Bölme, çıkarma, toplama ve çarpma işlemlerinin yer aldığı Math Duel isimli yapım, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için harikadır. 4 adet zorluk düzeyini içeren oyunda aynı ekranda arkadaşınıza karşı mücadele edebilirsiniz.
Math Challenge
Çarpma sorusu çözme oyunu Math Challenge'ta karşınıza çıkan matematik sorularını cevaplamak için kısıtlı süreniz bulunuyor. Dolayısıyla sorulara hızlıca yanıt vermeniz büyük bir öneme sahip. Bu, oyunun zorluk seviyesinin artmasını sağlıyor. Eğlenceli yapımda her doğru cevapta puan elde ediyorsunuz.
Math in 3 Seconds
Math in 3 Seconds isimli oyunda çarpma, çıkarma, toplama ve bölme işlemlerini içeren çeşitli sorular ile karşılaşıyorsunuz. Karşınıza çıkan soruyu yanıtlamak için yalnızca 10 saniyeniz var. Bu nedenden dolayı soruları çok hızlı bir şekilde cevaplamanız gerekiyor.
Bu yazıda çarpma işleminin yer aldığı oyunları sıraladık. Peki, en başarılı oyun sizce hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Matematik Dünyasının Duayeni Leonhard Euler Kimdir?
Leonhard Euler, matematiğe kazandırdığı çok sayıda kavramla alanında devrim yaratmıştır. 18.yy’ın en popüler matematikçileri arasında yer alan Leonhard Euler’e meslektaşları “canlı analiz” lakabını takmıştır.
Hazırladığımız Listede yer alan yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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