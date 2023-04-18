Can sıkıntısını giderecek oyunlar sayesinde hem boş vaktinizi değerlendirebilir hem de eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bu yazıda Android ve iOS işletim sistemlerine sahip olan mobil cihazlar üzerinden oynayabileceğiniz oyunları sıraladık.

Bu zamana kadar çok fazla sayıda mobil oyun sunuldu. Bu yapımların bir kısmı, basit bir oynanışa sahip olduğundan ötürü kolayca oynanabiliyor. Peki, oyuncuların keyifli zaman geçirmesini sağlayan yapımlar hangileri?

Can Sıkıntısını Giderecek Oyunlar Listesi

Tetris

Agar.io

Fortnite

Badland

BTD Battles

Timberman

Clash Royale

PUBG Mobile

Magic Tiles 3

Clash of Clans

Alto's Odyssey

Dead Trigger 2

Subway Surfers

Mario Kart Tour

Basketball Stars

Asphalt 9 Legends

FIFA Mobile Futbol

Words Of Wonders

League of Legends: Wild Rift

Street Fighter IV Champion Edition

Can sıkıntısını gideren oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Tetris

Bir dönemin en popüler oyunlarından biri olan Tetris'i mobil cihazınıza indirip nostalji yaşayabilirsiniz. Playstudios tarafından sunulan yapımda çok sayıda seviye bulunuyor. Kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Agar.io

En iyi io oyunları arasında yer alan Agar.io'da amaç noktaları yiyerek büyümek ve en çok puana sahip olmaya çalışmaktır. Yüksek puana sahip oyuncuların, daha düşük puana sahip olanları yok edebildiğini de belirtmek gerekiyor. Bu sebepten ötürü oyun esnasında oldukça dikkatli olmalısınız.

Fortnite

İlk olarak 2017 yılında sunulan ve yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Fortnite battle royale türünde bir yapımdır. PUBG benzeri oyunlar arasında yer alan Fortnite'ta amaç hayatta kalan son kişi olmaya çalışmaktır.

Badland

Çok kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan Badland'de Aksiyon ve macera dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. İnternetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında yer alan Badland'de seviyeleri başarıyla tamamlayabilmek için karşınıza çıkan engelleri aşmanız gerekiyor.

BTD Battles

Kule savunma oyunları arasında bulunan BTD Battles'ta (Bloons TD Battles) maymunlarla savunma yapmanız gerekiyor. Bunun için maymunları doğru yerlerde konumlandırmanız büyük bir öneme sahip. Bölümleri geçtikçe oyunun zorluk seviyesi de artıyor.

Timberman

Refleksin büyük bir öneme sahip olduğu Timberman'de amaç engellere çarpmadan ağacı baltayla kesmektir. Çok basit bir oynanışa sahip olan yapımda en yüksek puanı elde etmeye çalışıyorsunuz. Oyun internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor.

Clash Royale

Çevrim içi tabanlı bir oyun olan Clash Royale'de kartlar aracılığıyla rakibin kulelerini yıkmaya çalışıyorsunuz. 1v1 ve 2v2 olmak üzere iki farklı modun yer aldığı oyunda kartları geliştirerek karakterlerin daha güçlü hâle gelmesini sağlayabilirsiniz.

PUBG Mobile

Battle royale türünün en başarılı örneği olan PUBG Mobile'da hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli haritaların yer aldığı yapımda silah ve ekipman olmadan mücadeleye başlıyorsunuz. Dolayısıyla oyun başlar başlamaz hızlı bir şekilde etrafı araştırmanız gerekiyor.

Magic Tiles 3

Refleksin ciddi bir öneme sahip olduğu Magic Tiles 3'te çeşitli şarkılar çalmaya çalışıyorsunuz. Yüksek puanlar elde ederek lider tablosundaki oyuncuları geçebilirsiniz. Binlerce şarkının yer aldığı oyunda diğer oyuncularla mücadele edebilmeniz de mümkün.

Clash of Clans

Supercell tarafından sunulan Clash of Clans isimli oyunda bir köy kurmanız ve kurduğunuz köyü geliştirmeniz gerekiyor. Oyunda savaş sistemi de bulunuyor. Bu nedenle diğer oyuncuların oluşturduğu köylere karşı savaş açabiliyorsunuz.

Alto's Odyssey

Başarılı müziklere, kaliteli bölüm tasarımlarına ve kolay oynanışa sahip olan Alto's Odyssey'de kum sörfü yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu süreçte herhangi bir engele çarpmamanız gerekiyor.

Dead Trigger 2

İnternet bağlantısı olmadan da oynanabilen Dead Trigger 2'de zombilere karşı mücadele ediyorsunuz. 50 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda pek çok silah bulunuyor. Oyun ayrıca atmosferi de başarılı şekilde yansıtıyor.

Subway Surfers

Can sıkıntısını giderecek oyunlar listesinde bulunan Subway Surfers, sonsuz koşu oyunları arasında yer alıyor. Unity oyun motoruyla geliştirilen yapımda tren raylarının üzerinde engellere çarpmadan en yüksek puanı elde etmeniz gerekiyor. Bu süreçte karşınıza çıkan altınları da toplamanız gerekiyor.

Mario Kart Tour

Yarış oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Mario Kart Tour'da yarışları kazanmaya çalışıyorsunuz. Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken oyunda Mario dahil olmak üzere pek çok karakter mevcut.

Basketball Stars

En iyi basketbol oyunları arasında yer alan Basketball Stars'ta gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz. 100 milyondan fazla indirilen yapımda maçı kazanabilmek için başarılı atışlar yapmanız gerekiyor.

Asphalt 9 Legends

Araba yarışı oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Asphalt 9 Legends'ta tek oyunculu ve çok oyunculu modlar bulunuyor. Pek çok otomobilin yer aldığı yapımda araba özelleştirme imkânı da mevcut. Oyunda çok başarılı bölüm tasarımları da yer alıyor.

FIFA Mobile Futbol

Can sıkıntısını giderecek oyunlar listesinde bulunan FIFA Mobile Futbol, mobil cihazlar üzerinden futbol oynayabilmenize imkân tanıyor. Ekranda yer alan butonlar aracılığıyla maç esnasında futbolcuları kontrol edebiliyorsunuz. En iyi futbol oyunları arasında yer alan yapımda birçok mod bulunuyor.

Words Of Wonders

Çok sayıda seviyenin yer aldığı Words Of Wonders isimli oyunda seviyeleri geçebilmek için ekranda yer alan harfleri kullanarak çeşitli kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor.

League of Legends: Wild Rift

Mobil cihazlar için en iyi MOBA oyunlar denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan League of Legends: Wild Rift'te karşı takımın kulelerini yıkmaya çalışıyorsunuz. Oyunda Jinx, Ahri, Twisted Fate ve Garen dahil olmak üzere pek çok şampiyon bulunuyor.

Street Fighter IV Champion Edition

Capcom tarafından sunulan Street Fighter IV Champion Edition, telefon ve tablet üzerinden dövüş oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap ediyor. 10 milyondan fazla indirilen yapımda pek çok karakter bulunuyor.

Bu yazıda can sıkıntısını giderecek oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.