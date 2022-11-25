Birçok taşıt hayatımızda bulunuyor ve bu taşıtlar arasından kimileri oldukça sevilmekte. Bunun nedeni diğer taşıtlara göre Örneğin: araba bisiklet taşıtlarına göre daha az bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Öyle ki trenlerde bu taşıtlar arasında yer almaktadır. Kısa bir bilginin ardından sizler için en iyi tren oyunlarını derledik. Peki bu listede hangileri yer alıyor, en iyi 5 tren oyunu hangisi? Gelin, birlikte bakalım.

En İyi 5 Tren Oyunu

Chuggington tren oyunu

Tiny Rails - Tren Kralı

Tren Yapıcı - Tren simülatör

Tren0

Train Simulator Classic

Chuggington tren oyunu

Listemizde ilk sırada çocuklar için eğlenceli bir o kadar da öğretici bir oyun olan Chuggington tren oyunu bulunuyor. Kendi haritanızı oluşturmanıza ve stratejinizi geliştirmenize olanak tanıyan bir oyundur.

Kendi çizdiğiniz yolda ilerlemek tren oyunları arasında en çok sevilen özelliklerden biridir. Çünkü trenler tek bir yolda istikamet ederken kendi yolunuzu belirlemek oldukça eğlenceli olacaktır. Birden çok oyun bulunduğu Chuggington tren oyunu şimdiye kadar milyonlarca kişi tarafından oynanmış ve oldukça olumlu yorum almıştır.

Tiny Rails - Tren Kralı

2 boyutlu bir tren oyunu arıyorsanız Tiny Rails - Tren Kralı oyununu denemenizi önerebiliriz. Milyonlarca kişi tarafından oynanan oyunun aynı zamanda şık grafiklere sahiptir. 2 boyutlu olmasına rağmen oldukça şık bir arayüzü ve grafikleri olan oyunun eğlenceli vagonları bulunmaktadır. Bu vagonlar arasında sahneler camiler ve benzeri birçok vagon taşıyabilirsiniz.

Ayrıca oyunun en iyi avantajlarından biri de çevrim dışı oynanabilmesidir. Öyle ki çevrim dışı tren oyunu oynamak isteyen milyonlarca kullanıcı Tiny Rails - Tren Kralı oyununu tercih etmiş gibi görünüyor.

Tren Yapıcı - Tren simülatör

Gelgelelim kendi treninizi oluşturabileceğiniz bir oyuna. Tren Yapıcı - Tren simülatör ile kendi trenlerini oluşturabilir ve 2 boyutlu olan bu oyuna hemen başlayabilirsiniz.

Aynı zamanda diğer oyunlardan farklı olarak ara geçiş sahneleri bulunan oyunun çocuklar için de öğretici bir oyun olduğunu şimdiden söyleyelim. Son olarak Tren Yapıcı - Tren simülatör çevrim dışı oynanabilen bir oyundur.

Tren0

Bilgisayar üzerinde Tren oyunu oynamak istiyorsanız ve ucuz bir şey arıyorsanız bu oyuna bir göz atabilirsiniz. Eğlenceli grafikleri olan 2 boyutlu olan Tren0 birçok macerayı ve karakteri içinde barındırıyor. Sen de çölde, karda veya deniz üstünde tren ile gitmek istiyorsan bu oyuna göz atabilirsin.

Train Simulator Classic

Gelgelelim listemizin sonuncusu olan oyuna Train Simulator Classic şimdiye kadarki en iyi tren oyunları arasında yer almaktadır. Öyle ki harika grafikleri bulunan oyunun tam bir simülatör oyunu olduğunu söyliyebiliriz. İster kara tren ile yolcuları taşıyın, ister yüzlerce vagon ile yükleri taşıyın kaptanlık köşkü'nde doğayı izleyerek yeni maceraları atılabileceksiniz.

Bu oyun yetişkinler için en iyi tren oyunları arasında yer almaktadır. Türkçe dil desteği olmayan oyunun aynı zamanda birçok ek paketi de bulunmaktadır.

Bu ek paketler arasında Çin, Almanya, Amerika gibi birçok bölgenin bulunduğu ve bu paketlerin ayrı ayrı satıldığını söylemeden geçmeyelim. Tek oyunculu gerçekçi olan bu oyunda harika deneyimler elde edebileceğinizi ve eğlenebileceğinizi ön görebiliyoruz.

Bu içeriğimizde en iyi 5 tren oyununu sizler için derledik. Sizler bu listede hangi oyunların yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi parkur oyunları hangileri? Merakları yazımıza göz atabilir.