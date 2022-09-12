Stres atmak için oynanan oyunlardan biri de parkur oyunlarıdır. Sizler için en iyi parkur oyunları neler derledik. Özellikle diğer oyunlara kıyasla pratik bir şekilde oynanabilmesi en çok tercih edilen mobil oyunlar arasında yer almasını sağlar.

Stres atmak için birebir olan parkur oyunları bazen de insanı çileden çıkarmaktadır. İnsanlar günün telaşlı zamanlarından ayırdıkları vakitleri keyifli geçirmek için kısa, hemen oynanabilecek mobil oyunları tercih etmektedir. Biz de sizler için en iyi parkur oyunlarını derledik.

En İyi Parkur Oyunları

Parkour Race - Freerun Game

RunBot

Vector 2 APK

Spiraloid

Gym Flip

Tilt Ball

Flip Trickster

Rolling Sky

Run Lucy Run

Parkour Race - Freerun Game

Gündelik hayattan sıkıldığınız vakit eğlenceli bir mobil oyun arıyorsanız Parkour Race'e bir göz atın diyebiliriz. Binadan binaya atladığınız oyun oldukça sürükleyicidir. En popüler parkur oyunları arasında yer alan oyun, kimi zaman eğlendirirken kimi zaman insanı sinirlendirmektedir.

RunBot

Sonsuza kadar koşmak istiyor ve 3 boyutlu bir oyun arıyorsanız RunBot'a bir göz atmanız gerek. Tabî sonsuza kadar koşarken önünüze çıkan engelleri bir bir aşmanız gerekecek, öyle ki karşınıza çıkan dronelar, lazer kuleleri sizi bir hayli zorlayabilir. Fakat bir robot olarak bu engelleri aşmak istiyor ve boş zamanlarınızda keyifli vakitler geçirmek istiyorsanız gelecekte geçen bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

Vector 2 APK

2 Boyutlu bir oyun olmasına rağmen grafikleri ve müzikleri oldukça iyi olan Vector 2, duvardan duvara atlayıp engelleri aşmayı sevenler için birebir parkur oyunları arasında yer almakta. 50 Milyon kullanıcının indirdiği oyun bir kesim tarafından oldukça sevilmekte.

Spiraloid

İnsanların en sevdiği eğlenceler arasında topla oynamak bulunmaktadır. Öyle ki parkur ve top'un bir arada yer aldığı Spiraloid oyunu engelleri aşmanız için sizi bir hayli zorluyor. Fakat, parkur oyunlarının en zevkli tarafıda o parkuru tamamlamak eğer parkuru tamamlamayı başarabilirseniz keyif alabilceğinizi varsayıyoruz.

Gym Flip

Zor bir parkur oyunu istiyorsanız Gym Flip'e göz atmanızı tavsiye ederiz. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da parkur sonunda bir ödül kazanabiliyor, kendi karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. En iyi parkur oyunları arasında yer alan Gym Flip parkur severler için birebir. Öyle ki bazen sanki oyunu gerçekten oynuyormuş hissine kapılabilirsiniz.

Tilt Ball

Hedefe ulaşmak için topu olabildiğince iyi kontrol etmeniz gerekmektedir, eğer topu düşürür ve hedefe ulaşamazsanız oyunu kaybedersiniz. Böyle söyleyince kolay gelebilebilen Tilt Ball, diğer parkur oyunları gibi bir süre sonra zorlaşmaktadır. Hem eğlenceli vakitler geçirebilceğiniz oyun aynı zamanda kaybettiğinizde sizi strese sokabilir.

Flip Trickster

Parkur oyunları arasında sonsuza kadar koşma değil de el becerisine dayanan bir oyun arıyorsanız bu oyuna bir göz atın deriz. Flip Trickster, bir kişinin ters takla atarak belirli bir alanda olan hedefi tamamlamasını konu alıyor. Her bölümü geçtikçe bölümlerin zorluluğu zorlaşan oyun, tek parmak ile rahat bir şekilde oynanmakta.

Rolling Sky

Mevcut konumda bulunan bir topu olabildiğince hedefe ulaştırmaya çalışırken aynı zamanda bir o kadar da karşınıza engeller çıkmakta. Eğer oynadıkça oynamak istediğiniz bir oyun arıyorsanız Rolling Sky parkur oyununa bir göz atın.

Run Lucy Run

Bilgisayarlarda oldukça fazla oynanan Mirro's Edge oyununun mobil versiyonunu arıyorsanız Run Lucy Run parkur oyununa göz atabilirsiniz. Binadan binaya atladığınız oyun aynı zamanda sizi takip eden bir helikopteri geçmenizi istiyor. Grafikleriyle eski günleri hatırlatan Run Lucy Run, parkur heyecanını doruklarda yaşatıyor.

Bu içeriğimizde en iyi parkur oyunları neler sizler için derledik. Sizler hangi parkur oyunlarının burada yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ben parkur değil araba oyunu arıyorum diyorsanız en iyi araba oyunları adlı yazımıza göz atabilirsiniz.