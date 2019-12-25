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En İyi Android Uygulamaları - 2019

En İyi Android Uygulamaları - 2019
Erkan Calp
Erkan Calp -

2019’un en iyi Android uygulamaları listesi sizlerle. 2019’un en iyi uygulamaları Google Play’de listeleniyor ancak buradan çok daha kolay ve hızlı bir şekilde 2019’un en popüler Android uygulamalarına göz atabilirsiniz.

Yenilikçi, şık ve akıllıca tasarlanmış olan uygulamalardan oluşan 2019’un en iyi uygulamaları Android özel listesi kategorize edilmiş olarak karşımıza çıkıyor. 2019’un en iyi Android uygulaması gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle farklılık yaratan görüntülü sohbet uygulaması Ablo oluyor. Halkın oylarıyla belirlenen 2019’un en iyi uygulaması ise Oyna Kazan - Kazandıran Bilgi Yarışması. Enlight Pixaloop, 21 Buttons, Groovepad, Video Düzenleyici, Pottery.ly 3D gibi milyonlarca kez indirilen popüler Android uygulamalar arasından sıyrılmayı başaran Oyna Kazan’ın geliştiricilerini tebrik ediyoruz.

2019 en iyi Android uygulamalar, En İyi Günlük Yardımcı Uygulamalar listesinde ActionDash, En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları listesinde Lokma - Yemek Tarifleri, En İyi Gizli Cevherler listesinde Big Bang AR, En Eğlenceli Uygulamalar listesinde Ablo, birinci sırada yer alıyor.

Oyna Kazan Oyna Kazan
Oyna Kazan Oyna Kazan: Onedio'dan Türkiye'nin en çok para kazandıran canlı bilgi yarışması ÜCRETSİZ
Video Editor Video Editor
Video Editor Video Editor uygulamasında sunulan araçlar ile fotoğraf ve videolarınızdan harika çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Google Gallery Go Google Gallery Go
Google Gallery Go Google Gallery Go (Android İndir): Google Fotoğraflar'dan fotoğraf ve video galeri uygulaması ÜCRETSİZ
ActionDash: Digital Wellbeing ActionDash: Digital Wellbeing
ActionDash: Digital Wellbeing ActionDash: Digital Wellbeing uygulaması akıllı telefon bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. ÜCRETSİZ
Post-it Post-it
Post-it Unutmamanız gereken şeyleri Post-it uygulamasına ekleyebilir ve hatırlatmalar alabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Ablo Ablo
Ablo Ablo Android İndir: 2019'un en iyi uygulaması ÜCRETSİZ