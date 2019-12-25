En İyi Android Uygulamaları - 2019

2019’un en iyi Android uygulamaları listesi sizlerle. 2019’un en iyi uygulamaları Google Play’de listeleniyor ancak buradan çok daha kolay ve hızlı bir şekilde 2019’un en popüler Android uygulamalarına göz atabilirsiniz.

Yenilikçi, şık ve akıllıca tasarlanmış olan uygulamalardan oluşan 2019’un en iyi uygulamaları Android özel listesi kategorize edilmiş olarak karşımıza çıkıyor. 2019’un en iyi Android uygulaması gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle farklılık yaratan görüntülü sohbet uygulaması Ablo oluyor. Halkın oylarıyla belirlenen 2019’un en iyi uygulaması ise Oyna Kazan - Kazandıran Bilgi Yarışması. Enlight Pixaloop, 21 Buttons, Groovepad, Video Düzenleyici, Pottery.ly 3D gibi milyonlarca kez indirilen popüler Android uygulamalar arasından sıyrılmayı başaran Oyna Kazan’ın geliştiricilerini tebrik ediyoruz.

2019 en iyi Android uygulamalar, En İyi Günlük Yardımcı Uygulamalar listesinde ActionDash, En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları listesinde Lokma - Yemek Tarifleri, En İyi Gizli Cevherler listesinde Big Bang AR, En Eğlenceli Uygulamalar listesinde Ablo, birinci sırada yer alıyor.