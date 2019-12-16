Ablo, 2019’un en iyi Android uygulaması seçilen görüntülü sohbet, anlık mesajlaşma uygulaması. Dünyanın dört bir yanından yeni insanlarla tanışıp arkadaş olabileceğiniz uygulamalardan biri. Ablo, diğer arkadaşlık uygulamalarından farklı olarak canlı çeviri özelliğiyle dil problemini ortadan kaldırıyor. Yeni insanlarla tanışmak, belki de arkadaş olmak için kullanabileceğiniz en iyi sohbet uygulamalarından biri. İndirmesi de kullanması da ücretsiz!

Dünyanın her yerinden insanlarla konuşup arkadaş olacağınız ücretsiz bir sohbet uygulaması Ablo. Ablo gibi birçok uygulama mevcut ancak hepsinde iletişimi sağlayabilmek için yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Ablo’da kendi dilinizde konuşarak karşınızdaki kişiyle anlaşabiliyorsunuz. İster yazılı ister görüntülü sohbet gerçekleştirin, söyledikleriniz/yazdıklarınız gerçek zamanlı çevriliyor. Böylelikle İngilizce veya başka diliniz olmasa bile konuşmayı sürdürebiliyorsunuz.

Ablo Android Uygulaması Özellikleri