Savaşların vazgeçilmezi olan tanklar, her zaman ki gibi birçok filme ve oyuna da yansıyacaktı. Öyle ki birçok şirket tank savaşları hakkında oyunlar çıkarmış ve büyük ilgi görmüştü. Tank oyunları savaş oyunları arasında en çok tercih edilen oyunlar arasında yer bulmaktadır.

Bu durum aslında zamanında tankların birbirinden farklı tasarıma ve rollere sahip olmasıydı. Özellikle günümüzün vazgeçilmez oyun alanlarından biri olan mobil oyun sektöründe birçok tank oyunu bulunmakta. Bu tank oyunları arasında en iyilerini bulmak zaman alabilir. Biz de sizler için en iyi tank oyunlarını listeledik birbirinden ilginç tank oyunları neler gelin birlikte bakalım.

En İyi Tank Oyunları

World of Tanks Blitz

Tanks of War

Toon Wars: Tank Oyunları Online

Savaş Makineleri: Tank Oyunları

Tank Force: Tank Oyunları Savaş

Battle Tanks: Tank oyunları

Tank Warfare: Pvp Battle Game

Tank Firing

Tanks A Lot! tank Savaşı

Tank Savaşı Başladı

World of Tanks Blitz

Tank oyunu denilince akla gelen oyunlardan ilki World of Tanks'dır. Mobil versiyonuda bulunan oyunun en yi yanı savaşlarda kullanılan birçok tankın bulunması ve haritaların olabildiğince gerçekçi durmasıdır.

Tanks of War

Oyun içindeki haritadan çevrenizi görebileceğiniz oyun mekaniği ile bir tankın içinde gibi hissedebileceğiniz Tanks of War, şimdiye kadar binlerce kişi tarafından indirilmiş ve oynanmıştır.

Toon Wars: Tank Oyunları Online

Çevrimiçi tank oyunu oynamak isteyen oyuncular için birebir olan Toon Wars, gerçekçi grafiklerin dışına çıkarak animasyona önem vermiş gözüküyor. Ancak burada öne çıkan detaylardan biri de oyunun mobil cihazınızda çok az yer kaplaması ve oyun mekaniğinin gerçekten iyi olmasıdır.

Savaş Makineleri: Tank Oyunları

Birden fazla haritada tanklarınızla mücadele verebileceğiniz oyun, ekip kurup savaşlara katılabilmenize olanak tanıyor. Fakat, diğer oyunlara kıyasla bu oyunu en iyi tank oyunları arasına sokan özelliği ise gerçekten seviye atlamanız için emek vermeniz gerekmekte.

Tank Force: Tank Oyunları Savaş

Kendi tankınızı yükseltebileceğiniz ve dağ bayır demeden yüksek grafikli haritalarda savaşabileceğiniz oyun, şimdiye kadar milyonlarca kez indirilmiş durumda. Ancak, oyunun eksi yönlerinden biri Türkçe dil desteği olmaması.

Battle Tanks: Tank oyunları

En iyi tank oyunları arasında belki de en çok olumlu yorumlardan birini alan Battle Tanks: Tank oyunları, gerçekçi grafikleri, farklı haritaları ve son olarak zorlu kapışmalarıyla oyuncuları beklemektedir.

Tank Warfare: Pvp Battle Game

Diğer oyunlara kıyasla aksiyon ve tank oyunu oynamak isteyen oyuncuları buraya alabiliriz. Hatta Tank Warfare: Pvp Battle Game, birçok oyun arasında cihazınızda düşük bir alan kaplıyor.

Tank Firing

En iyi tank oyunları arasında FPS alanında başarılı olan oyunlardan biri de Tank Firing ama bu oyunda tank yükseltmek bir hayli zor gözüküyor.

Tanks A Lot! Tank Savaşı

Arkadaşlarınızla tank oyunu oynamak istiyor ve en iyi tank oyunlarını arıyorsanız bu oyuna bir göz atabilirsiniz. Öyle ki silah çeşitliliği ve 3 vs 3 kapışma özelliği birçok kişi tarafından sevilmiş durumda.

Tank Savaşı Başladı

Clash Royale tarzı bir tank savaş oyunu istiyorsanız bu oyuna mutlaka göz atmalısınız. Öyle ki diğer tank oyunlarından tamamen farklı olan oyun, sizlere eğlenceli vakitler yaşatacaktır.

Bu içeriğimizde birbirinden ilginç tank oyunlarını sizler için listeledik. Sizce bu listede bulunan en iyi tank oyunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Parkur oyunlarına meraklıysanız en iyi parkur oyunları adlı yazımıza göz atabilirsiniz.