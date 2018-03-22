Fortnite Battle Royale Benzeri Mobil Oyunlar

Epic Games’in çok oyunculu hayatta kalma oyunu Fortnite, henüz iOS ve Android için indirilmeye açılmadı. Fornite Mobile çıkana dek oynanabilecek benzer ücretsiz battle royale oyunları bu listede bir araya getirdik.

Oyuncuların hayatta kalmak adına kaynaklar topladığı, barınaklar inşa ettiği, tuzaklar kurduğu, çılgın silahlar yapmak için birlikte çalıştığı devasa büyüklükte bir yerde geçen aksiyon yüklü bir oyun olan Fortnite, iki mücadeleci oyun modu sunuyor. Takım oyunu çıkartırsanız hayatta kalabileceğiniz Save the World ve son hayatta kalanın kazandığı, 100 oyunculu rekabetçi çok oyunculu mod Battle Royale. Dünyayı kurtarmak mı? Direkt çatışmaya girmek mi? Tercih sizin!

Fortnite, mobildeki en iddialı battle royale oyunu ve Türkçe dil desteğiyle geliyor. Sunucu yetersizliğinden dolayı şu an için davetiye sistemiyle oyuncu alınıyor. Davetiye alamayan oyuncular arasındaysanız, Fortnite benzeri oyunlar listemize bakmanızı öneririz.