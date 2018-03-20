İndirmeden Oynayabileceğiniz Android Oyunları

Google Play Instant ile Android oyunları indirmeden oynamak, ücretli Android oyunları ücretsiz oynamak (denemek) mümkün. Herhangi bir indirme ve yükleme yapmadan oynanabilen ücretsiz Android oyunları bu listede bir araya getirdik.

Özellikle Android platformunda bazı oyunların görselleriyle kendisi eşleşmiyor. Harika oyun içi görseller ve kapak resmiyle süslenen Android oyununu indirdiğinizde bambaşka bir oyunla karşılaşma ihtimaliniz var. Ücretsiz Android oyunlar için bu bir sorun değil; beğenmezseniz hemen silebilirsiniz ancak ya indirdiğiniz oyun ücretli ise? Google Play Instant, bu noktada işe yarayan bir sistem. Beğendiğiniz Android oyunu telefonunuza indirmeden, yükleme yapmadan “Şimdi Dene - Try Now” seçeneğiyle anında oynayabiliyorsunuz. Yalnız indirmeden oynama tüm Android oyunlar için geçerli değil. Geliştiricinin oyunun oynanabilir ufak bir sürümünü hazırlaması gerekiyor.

İndirmeden oynanabilen Android oyunlar, şu an için sınırlı sayıda olsa da zamanla bu kategori genişleyecek. Ücretli bir Android oyunun nasıl olduğunu görmek için APK indirme bağlantısı arama derdinden kurtaran harika bir sistem olan Google Play Instant’ı "Google Ayarları - Hizmetler - Hazır Uygulamalar" altından aktif etmeniz gerekiyor.