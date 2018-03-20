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İndirmeden Oynayabileceğiniz Android Oyunları

İndirmeden Oynayabileceğiniz Android Oyunları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Google Play Instant ile Android oyunları indirmeden oynamak, ücretli Android oyunları ücretsiz oynamak (denemek) mümkün. Herhangi bir indirme ve yükleme yapmadan oynanabilen ücretsiz Android oyunları bu listede bir araya getirdik.

Özellikle Android platformunda bazı oyunların görselleriyle kendisi eşleşmiyor. Harika oyun içi görseller ve kapak resmiyle süslenen Android oyununu indirdiğinizde bambaşka bir oyunla karşılaşma ihtimaliniz var. Ücretsiz Android oyunlar için bu bir sorun değil; beğenmezseniz hemen silebilirsiniz ancak ya indirdiğiniz oyun ücretli ise? Google Play Instant, bu noktada işe yarayan bir sistem. Beğendiğiniz Android oyunu telefonunuza indirmeden, yükleme yapmadan “Şimdi Dene - Try Now” seçeneğiyle anında oynayabiliyorsunuz. Yalnız indirmeden oynama tüm Android oyunlar için geçerli değil. Geliştiricinin oyunun oynanabilir ufak bir sürümünü hazırlaması gerekiyor.

İndirmeden oynanabilen Android oyunlar, şu an için sınırlı sayıda olsa da zamanla bu kategori genişleyecek. Ücretli bir Android oyunun nasıl olduğunu görmek için APK indirme bağlantısı arama derdinden kurtaran harika bir sistem olan Google Play Instant’ı "Google Ayarları  - Hizmetler - Hazır Uygulamalar" altından aktif etmeniz gerekiyor.

Bubble Witch 3 Saga Bubble Witch 3 Saga
Bubble Witch 3 Saga Bubble Witch 3 Saga, King'in Android platformuna ücretsiz çıkardığı kabarcık patlatmalı bulmaca oyunu. ÜCRETSİZ
Final Fantasy XV: A New Empire Final Fantasy XV: A New Empire
Final Fantasy XV: A New Empire Final Fantasy XV: A New Empire, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. ÜCRETSİZ
Mighty Battles Mighty Battles
Mighty Battles Dünyanın en iyi komutanı olduğunuzu gösterin. ÜCRETSİZ

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