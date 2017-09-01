iOS için En iyi Bitcoin Uygulamaları

Dijital çağın fenomeni olan Bitcoin, değerine değer katmaya hızla devam ediyor. Siz de dijital para birimi Bitcoin ile ilgileniyorsanız, bu listemizde yer alan iOS için en iyi Bitcoin uygulamalarına göz atabilirsiniz.

Eylül 2017’den bu yana değerini yaklaşık beşe katlayan Bitcoin, dünya genelinde oldukça popüler. Avrupa’da birçok noktada Bitcoin’lerinizi nakite çevirebileceğiniz ATM’ler dahi mevcut durumda. Bunun yanında, ödeme yöntemi olarak Bitcoin’i kabul eden mağazlar da bulunuyor. Listemizde sıraladığımız uygulamalar, Bitcoin alım-satım işlemlerinden tutun da Bitcoin’lerinizi nakite çevirebileceğiniz yerlere kadar birçok işlev sunuyor. İsterseniz iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz Bitcoin uygulamaları na şöyle bir göz atalım.