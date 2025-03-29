Blockchain
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 128
- DOSYA BOYUTU 139 MB
- Üretici Blockchain
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Blockchain uygulaması Android cihazlarınızdan dijital para transferlerinizi gerçekleştirmenizi sağlıyor.
Bitcoin ve Ethereum’un kalbi niteliğindeki Blockchain uygulaması ile Android cihazlarınızdan alım-satım işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Son zamanlardaki değer artışıyla birlikte adını her yerde duyduğumuz kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum, yeni bir sektörün de önünü açtı diyebiliriz. Özellikle yatırımcıların gözbebeği konumunda olan dijital paralar, kolay bir şekilde de elde edilemiyor.
Birikimleriniz varsa ve bunu dijital paralarla değerlendirmek istiyorsanız, bu iş için kullanabileceğiniz en önemli platform Blockchain olacaktır. Blockchain uygulaması, işlemlerinizi şifreleyerek güvenli bir alışveriş imkanı sunuyor.
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Bitcoin ya da Ethereum transferlerini direkt olarak alıcı ile satıcı arasında gerçekleştiren ve herhangi bir merkeze bağlı olma zorunluluğu sunmayan uygulama bu anlamda güvenliğinizi de ön plana çıkarıyor.
Uygulamaya yetkisiz erişimleri önleyebilmeniz için iki faktörlü kimlik doğrulaması ve PIN kodu ile koruma özellikleri sunan uygulamada Türkçe dahil 25’ten fazla dil desteği bulunuyor. Birçok para birimiyle işlem yapabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Blockchain Uygulaması Özellikleri
- Kripto cüzdanı oluşturun ve yönetin
- Kripto alım, satım işlemleri gerçekleştirin
- Piyasalara erişin ve analizleriniz yapın
- Yüksek faiz oranlarıyla, yıllık %12'ye kadar kazanç sağlayın
- Kullanıcı dostau arayüzü deneyimleyin
- Dijital paralarınızı dönüştürün
- Para gönderin ve alın
- Kripto transferleri yapın
Blockchain
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 39
- DOSYA BOYUTU 269 MB
- Üretici Blockchain
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Blockchain uygulaması, güvenli bir şekilde Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraları al-sat yapabilmenizi sağlıyor.
Blockchain uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden dijital para transferi işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bitcoin ile birlikte hayatımıza giren Blockchain uygulaması Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para işlemlerimi güvenli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.
Bir sunucuya bağlı olmadan işlem yapmanıza izin veren uygulama, transfer işlemlerinin direkt olarak alıcı-satıcı arasında gerçekleşmesinde rol oynuyor.
Blockchain İndir
Hesabınızın güvenliğini sağlayabilmeniz için PIN korumasının yanında iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği de sunan uygulamada 25’ten fazla dil ve 20’den fazla para birimi de destekleniyor. Bitcoin ve Ethereum’un kalbi olarak bilinen Blockchain uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek dijital para transferlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Blockchain Uygulaması özellikleri
- İki faktörlü kimlik doğrulama
- PIN koruması
- 20’den fazla para birimi
- 25’ten fazla dil desteği
- Kripto al-sat işlemleri
- Kripto ve para transferleri
- Kulanıcı dostua arayüz
- TOR engelleme
- QR kod desteği