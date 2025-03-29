Blockchain uygulaması Android cihazlarınızdan dijital para transferlerinizi gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Volkan Yılmaz - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bitcoin ve Ethereum’un kalbi niteliğindeki Blockchain uygulaması ile Android cihazlarınızdan alım-satım işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Son zamanlardaki değer artışıyla birlikte adını her yerde duyduğumuz kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum, yeni bir sektörün de önünü açtı diyebiliriz. Özellikle yatırımcıların gözbebeği konumunda olan dijital paralar, kolay bir şekilde de elde edilemiyor.

Birikimleriniz varsa ve bunu dijital paralarla değerlendirmek istiyorsanız, bu iş için kullanabileceğiniz en önemli platform Blockchain olacaktır. Blockchain uygulaması, işlemlerinizi şifreleyerek güvenli bir alışveriş imkanı sunuyor.

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Bitcoin ya da Ethereum transferlerini direkt olarak alıcı ile satıcı arasında gerçekleştiren ve herhangi bir merkeze bağlı olma zorunluluğu sunmayan uygulama bu anlamda güvenliğinizi de ön plana çıkarıyor.

Uygulamaya yetkisiz erişimleri önleyebilmeniz için iki faktörlü kimlik doğrulaması ve PIN kodu ile koruma özellikleri sunan uygulamada Türkçe dahil 25’ten fazla dil desteği bulunuyor. Birçok para birimiyle işlem yapabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Blockchain Uygulaması Özellikleri