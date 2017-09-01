iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Navigasyon Uygulamaları

Tamamen yabancısı olduğunuz bir şehirde varmak istediğiniz noktaya en kısa yoldan ulaşmanızı sağlayan navigasyon uygulamaları arasından en iyilerine bu listede yer verdik.

Yol sorma, öğrenme sorununu tamamen ortadan kaldıran, hangi ulaşım aracını tercih edersek edelim varmak istediğimiz noktaya en kısa sürede hangi yoldan gideceğimizi gösteren navigasyon uygulamalarının ücretsiz olanları da oldukça başarılı.

App Store’da yer alan en iyi ücretsiz navigasyon uygulamalarının tümüne aşağıdaki listeden ulaşabilir, direkt mobil cihazınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.