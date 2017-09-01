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iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Navigasyon Uygulamaları

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Navigasyon Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

Tamamen yabancısı olduğunuz bir şehirde varmak istediğiniz noktaya en kısa yoldan ulaşmanızı sağlayan navigasyon uygulamaları arasından en iyilerine bu listede yer verdik.

Yol sorma, öğrenme sorununu tamamen ortadan kaldıran, hangi ulaşım aracını tercih edersek edelim varmak istediğimiz noktaya en kısa sürede hangi yoldan gideceğimizi gösteren navigasyon uygulamalarının ücretsiz olanları da oldukça başarılı.

App Store’da yer alan en iyi ücretsiz navigasyon uygulamalarının tümüne aşağıdaki listeden ulaşabilir, direkt mobil cihazınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Google Maps Google Maps
Google Maps Google Maps iOS uygulaması sayesinde istediğiniz yeri harita üzerinde konumlandırmak ve yer bulmak artık çok kolay. ÜCRETSİZ
Yandex.Navigasyon Yandex.Navigasyon
Yandex.Navigasyon Yandex.Navigasyon ile gideceğiniz yere en kısa yoldan ulaşabilir, anlık trafik durumunu takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
TRAFI Türkiye TRAFI Türkiye
TRAFI Türkiye TRAFI Türkiye, Türkiye'nin en akıllı toplu taşıma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Moovit Moovit
Moovit Moovit uygulamasıyla İstanbul ve İzmir şehirleri arasında kaybolmadan en kısa yoldan seyahat edin. ÜCRETSİZ
Citymapper Citymapper
Citymapper Citymapper sık sık yurtdışına çıkan kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir navigasyon uygulaması. ÜCRETSİZ
CoPilot™ GPS CoPilot™ GPS
CoPilot™ GPS iOS cihazlar için GPS rota takip ve yol tarifi uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
MAPS.ME MAPS.ME
MAPS.ME MAPS.ME, her iPhone ve iPad modeli ile uyumlu çevrimdışı çalışan popüler harita uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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