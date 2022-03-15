Yandex.Navigasyon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 408,271
- Üretici Yandex
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Yandex.Navigasyon, Türkiye'nin ilk gerçek zamanlı trafik bilgisi veren navigasyon uygulamasıdır.
Türkiye’nin ilk gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan navigasyon uygulaması Yandex.Navigasyon, Android tablet ve cihazlara giriş yaptı. Anlık trafik durumuna göre yön tarifi yapan ve trafik durumuna göre alternatif yolları göstererek trafik sorununuzu çözmeye yardımcı olan Yandex.Navigasyon, ücretsiz olması ile de dikkat çekiyor. Google Maps'in en büyük rakibi olarak görülen Yandex.Navigasyon kullanıcılara trafik bilgisinin yanı sıra detaylı haritalar üzerinde gezinme fırsatı sunuyor.
Uygulamanın tasarımı ise oldukça sade ve anlaşılır. Ana ekrana yerleştirilen butonları kullanarak tek dokunuşla konumunuzu harita üzerinde görebilir, (benzer uygulamalardaki gibi yakın konumu değil tam konumu gösteriyor.) sesli komut vererek yol tarifi alabilir, haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, anlık trafik durumunu kontrol edebilirsiniz. Arama fonksiyonunu kullanarak çevrenizdeki mekanların (restorandan barlara, benzinlikten oto servisine, hatta hamamları bile.) konumu harita üzerinden görebilirsiniz.
• Ulaşacağınız noktaya en kısa yoldan gitmenizi sağlar.
• Anlık trafik durumunu ve yollar hakkında bilgi verir.
• Sesli yol tarifi sayesinde dikkatiniz dağılmadan yolunuzda ilerlemenizi sağlar.
• Yazarak veya sesli olarak arama yapabilirsiniz.
• Harita ve Uydu görünümü arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
• Ev ve iş yeri adresinizi ekleyebilirsiniz.
Yandex.Navigasyon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 48,972
- DOSYA BOYUTU 12.90 MB
- Üretici Yandex
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Yandex.Navigasyon ile gideceğiniz yere en kısa yoldan ulaşabilir, anlık trafik durumunu takip edebilirsiniz.
Rusya’nın lider arama motoru Yandex’in yeni uygulaması Yandex.Navigasyon, anlık trafik durumuna göre yön tarifi yapan ve alternatif yolları gösterek trafik sorununuzu çözmeye yardımcı olur. Sesli komut desteği sunan ücretsiz navigasyon uygulaması Yandex.Navigasyon, gideceğiniz yere en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar. Binaları üç boyutlu görmenize imkan tanıyan uygulamada sesli komut sayesinde dikkatiniz dağılmadan yol tarifi alabiliyorsunuz.
Uygulama ana ekranında bulunan şeffaf butonlar yardımıyla yakınlaşma/uzaklaşma, sesli komut, konum belirleme işlemlerini hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Arama bölümünden size en yakın yeme, içme, eğlence, sağlık, alışveriş merkezlerinin konumunu sesli veya yazarak öğrenebilirsiniz. Favoriler bölümünden ev ve iş yerinizin adresini ekleyebilirsiniz. Uygulamanın ayarlar bölümü de oldukça sade. Harita türünü değiştirme, gece/gündüz modu, 3d modunu açma, ses değiştirme işlemlerini yapabiliyorsunuz.
• Gideceğiniz yere en kısa yoldan ulaşmanızı sağlar.
• Kapalı yollar ve trafik yoğunluğu hakkında bilgi alabilirsiniz.
• Sesli komut desteği sayesinde dikkatiniz dağılmadan yol tarifi alabilirsiniz.
• Yazmadan sesli arama ile yolu bulur.
• Yolunuz üzerindeki kurumları anında bulur.
• 3 boyutlu binalar, gece ve gündüz modu ile navigasyonu keyifli hale getirir.
• Haritalar otomatik güncellenir.
• Yeni yollar keşfedebilir, yeni yerler görebilirsiniz.
Yandex.Navigasyon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 18,965
- DOSYA BOYUTU 9.00 MB
- Üretici Yandex
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Yandex.Navigasyon, tüm Türkiye'de trafik durumunu göz önünde bulundurarak rotalar oluşturabileceğiniz ücretsiz bir Windows Phone uygulamasıdır.
Yandex.Navigasyon, Windows Phone kullanıcılarının tüm Türkiye'de trafik durumunu göz önünde bulundurarak, gitmek istedikleri noktaya en hızlı şekilde gidebilecekleri rotalar oluşturmalarına olanak sağlayan basit ve kullanışlı bir uygulamadır.
Anlık trafik durumunu göz önünde bulundurarak sizin için yön tarifi yapan ve gerektiği zaman alternatif yol haritaları belirleyen uygulama tamamen ücretsizdir.
Uygulama hem yolculuk süresini belirtir hem de alternatif yol seçenekerini size sunmaktadır. Bu noktada yapmanız gereken tek şey sizin için daha uygun olacağını düşündüğünüz rotayı belirlemek ve yola çıkmaktır.
Aynı zamanda uygulama her manevranızdan önce hem harita üzerinde hem de sesli olarak sizi uyarmaktadır. Örneğin yolda ilerlerken belirlemiş olduğunuz rota doğrultusunda sağa dönmeniz gerekiyorsa "400 metre sonra sağa dön" gibi sesli bir uyarı alırsınız. Ayrıca dönmeniz gereken sokağı kaçırmanız durumunda Yandex.Navigasyon sizin için yeni bir rota da hesaplamaktadır.
Sesli komutları da algılayabilen uygulamaya sadece gitmek istediğiniz yeri söylemeniz yeterlidir. Sonrasında Yandex.Navigasyon sizin için yol haritası belirleyecek ve gitmek istediğiniz yere sizi en hızlı şekilde götürecektir.
Yandex.Navigasyon Özellikleri:
- Sizi en boş yollara yönlendirerek, ulaşmak istediğiniz yere en hızlı şekilde varmanızı sağlar
- Kapalı yollar ve trafik yoğunluğu konusunda kullanıcıları bilgilendirir
- Sesli komutlar ile yönlendirme
- Sesli arama özelliği sayesinde trafikteyken kolayca yol tarifi alabilirsiniz
- Yolunuz üzerinde yer alan kurumları bulma
- Yeni yollar keşfetmenizi ve yeni yerler görmenizi sağlar