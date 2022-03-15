Yandex.Navigasyon, Türkiye'nin ilk gerçek zamanlı trafik bilgisi veren navigasyon uygulamasıdır.

Erkan Calp - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye’nin ilk gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan navigasyon uygulaması Yandex.Navigasyon, Android tablet ve cihazlara giriş yaptı. Anlık trafik durumuna göre yön tarifi yapan ve trafik durumuna göre alternatif yolları göstererek trafik sorununuzu çözmeye yardımcı olan Yandex.Navigasyon, ücretsiz olması ile de dikkat çekiyor. Google Maps'in en büyük rakibi olarak görülen Yandex.Navigasyon kullanıcılara trafik bilgisinin yanı sıra detaylı haritalar üzerinde gezinme fırsatı sunuyor.

Uygulamanın tasarımı ise oldukça sade ve anlaşılır. Ana ekrana yerleştirilen butonları kullanarak tek dokunuşla konumunuzu harita üzerinde görebilir, (benzer uygulamalardaki gibi yakın konumu değil tam konumu gösteriyor.) sesli komut vererek yol tarifi alabilir, haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, anlık trafik durumunu kontrol edebilirsiniz. Arama fonksiyonunu kullanarak çevrenizdeki mekanların (restorandan barlara, benzinlikten oto servisine, hatta hamamları bile.) konumu harita üzerinden görebilirsiniz.

• Ulaşacağınız noktaya en kısa yoldan gitmenizi sağlar.

• Anlık trafik durumunu ve yollar hakkında bilgi verir.

• Sesli yol tarifi sayesinde dikkatiniz dağılmadan yolunuzda ilerlemenizi sağlar.

• Yazarak veya sesli olarak arama yapabilirsiniz.

• Harita ve Uydu görünümü arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

• Ev ve iş yeri adresinizi ekleyebilirsiniz.