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Minecraft Benzeri Mobil Oyunlar (Android)

Minecraft Benzeri Mobil Oyunlar (Android)
Erkan Calp
Erkan Calp -

Minecraft benzeri mobil oyunlar arasından en iyileri bu listede bir araya getirdik. Minecraft, farklı sürümleriyle Android platformunda indirilebilir olsa da fiyatı oldukça pahalı. Bir mobil oyun için fiyatı pahalı bulanlardansınız Minecraft’a benzer Android oyunları topladığımız listeye göz atmanızı tavsiye ederiz.

Android için Minecraft oyunu ücretsiz indirilmeye açılmadığından, mobil oyuncular Minecraft’a benzer oyunlar arayışına giriyor. Minecraft, görsel açıdan süper kaliteli bir oyun olmadığından benzerlerini bulmak oldukça kolay gibi gözükse de değil; çok fazla sayıda kopyası mevcut olduğu gibi Minecraft’a sadece görselleriyle benzeyen oyunlar karşımıza çıkıyor. Android platformunda denk geldiğimiz en iyi Minecraft oyunlarını bir araya topladığımız bu listede yer alanlar oynanış olarak orijinalini aratmayan yapımlar ve de çoğu ücretsiz.

Minecraft’a benzeyen oyun arayanlar için en iyiler indirme bağlantılarıyla birlikte aşağıda listelenmiştir.

Worldcraft 2 Worldcraft 2
Worldcraft 2 Minecraft'a benzerliğiyle dikkat çeken Worldcraft 2'yi ücretsiz olarak indirebilirsiniz. ÜCRETSİZ

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