Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz Survivalcraft 2 APK, Minecraft benzeri bir açık dünya hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Survivalcraft 2 APK, Minecraft benzeri oyunlar arasında yer almaktadır. Uçsuz bucaksız bir açık dünyaya ev sahipliği yapan Survivalcraft 2 Day One, içerisinde zorlu hayatta kalma koşullarını ve çevrimiçi oynanışı barındırmaktadır.

İster tek isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Survivalcraft 2 APK'da, kaynakları keşfedin, madencilik yapın, avlanın ve barınağınızı inşa edin. Yeryüzündeki zorlu koşulların yanı sıra hava koşullarında da dört mevsimi yaşayacaksınız.

Soğuk gecelerde hayatta kalmaya çalışın ve etrafınızdaki hayvanları avlayarak besin ihtiyacınızı giderin. Tabii ki sadece hayvanlarla beslenmek değil, ayrıca bitki yetiştirebilir ve zamanı gelince tüketebilirsiniz.

Survivalcraft 2 APK İndir

Survivalcraft 2 APK'da, öncelikli olarak hayatta kalmaya çalışmalısınız. Ateş yakın, barınağınızı inşa edin ve beslenmeye çalışın. Arkadaşlarınızla beraber oynuyorsanız, iş bölümü yaparak daha güvenli bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Oyunun grafikleri ve oynanışı kendine özgü olsa da sandbox yapı ve ana tema, ünlü Minecraft oyununa benzemektedir. Elinizde bulunan eşyaları ekranın alt kısmında görebilir, basit hareket tuşlarını kullanarak karakterinizi yönetebilir ve kamera açınızı değiştirebilirsiniz.

Siz de Survivalcraft 2 APK indirin ve mobil cihazlarınızda eğlenceli bir açık dünya hayatta kalma deneyimi yaşayın!

Survivalcraft 2 Day One Oyunu Özellikleri