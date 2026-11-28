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Amazon, Arcadia Fallen'ı Amazon Prime üyelerine ücretsiz sunuyor. Steam'de 12,49 dolara satılıyor ki bu da güncel kurla yaklaşık 634 TL'ye karşılık geliyor. Epic Games mağazasında da 349 TL fiyatla satılan oyunu Amazon Games App üzerinden kütüphanenize eklemeniz mümkün.

Arcadia Fallen Ne Zamana Kadar Ücretsiz?

Anime oyunları arasında konumlanan Arcadia Fallen'ı ücretsiz olarak alabilmeniz için başlatılan kampanyanın bitiş tarihi 28 Aralık 2026 olarak belirlendi. Oyunun fiyatı bağımsız bir görsel roman için çok yüksek sayılmaz ama ücretsiz edinme fırsatı varken para harcamak gereksiz. Türü seviyorsanız kampanyayı değerlendirebilirsiniz.

Amazon'un Ücretsiz Oyunu İçin Para Harcamak Gerekiyor mu?

Amazon Prime'ın 30 günlük ücretsiz deneme fırsatından henüz faydalanmadıysanız şimdi deneme aboneliğinizi başlatarak Arcadia Fallen'ı üyelik ücreti ödemeden alıp oynayabilirsiniz. Daha önce Prime deneme hakkını kullanmamış uygun hesaplar, ilk 30 gün boyunca üyelik avantajlarından da yararlanabiliyor.

Deneme üyeliğini başlatırken ödeme yöntemi eklemeniz istenebilir. Burada otomatik yenilemeye dikkat etmeniz önerilir. 30 günlük süre dolmadan üyeliğinizi iptal etmezseniz Amazon da kayıtlı ödeme yönteminizden o tarihte geçerli olan aylık Prime ücretini tahsil eder.

Ücretsiz denemeyi başlattıktan sonra üyeliği sonlandırma işlemini de yapabilirsiniz. Amazon'un üyelik yönetimi bölümünden yenilemeyi kapattığınızda deneme süreniz bitene kadar Prime avantajlarından yararlanmaya devam edersiniz. Bu sayede sonraki ay için herhangi bir şekilde ücret çekimi olmaz.

Arcadia Fallen Nasıl Bir Oyun?

Galdra Studios tarafından geliştirilen Arcadia Fallen, görsel roman, rol yapma, bulmaca ve macera türlerini bir araya getiren yapım. Tek oyunculu olarak oynanıyor. Oyunda genç bir simyacı çırağını yönetiyoruz. İstemeden yasaklanmış bir ruhla bağ kuran karakterimiz, kendisini insanlar ve sihirli güçler arasındaki çatışmanın içinde buluyor. Hayatta kalabilmek için sıra dışı bir grubun parçası hâline geliyor. Yolculuğun sonunda dünyayı kurtarmak da mümkün.

Genç simyacının nasıl biri olacağına biz karar veriyoruz. Çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler, yaşanan olaylara verdiği tepkiler ve yaptığı tercihler karakterin kişiliğini şekillendiriyor. Utangaç, cesur veya hemen her duruma esprili yaklaşan bir simyacı oluşturabiliyoruz. Trajik bir olay yaşandığında yardım etmeyi veya intikam almayı seçebiliyoruz.

Arcadia Fallen Kimlere Hitap Ediyor?

Arcadia Fallen, hikâyenin gidişatını kendi kararlarıyla şekillendirmek isteyen oyunculara hitap ediyor. Diyalog seçenekleriyle karakterinin kişiliğini belirleme, görsel roman ve hikâye odaklı ilerleyiş ilginizi çekiyorsa muhtemelen Arcadia Fallen da doğrudan ilginizi üzerine çekecektir.

Arcadia Fallen'ı Kimler Sevmeyebilir?

Sürekli hareket ve çatışma arayan oyuncular için oyunun anlatım ağırlıklı ilerleyişi biraz düşük tempolu hissettirebilir. Hızlı çatışmalar ve yoğun aksiyon isteyenler, açık dünyada özgürce dolaşmayı tercih edenler ve uzun diyaloglar okumaktan hoşlanmayanlar ne yazık ki Arcadia Fallen'da beklediğini göremeyecektir.

Arcadia Fallen'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim sistemi Windows 7 (64-bit) Windows 10 (64-bit) veya üzeri İşlemci 2 GHz 2 GHz RAM 2 GB 4 GB DirectX Sürüm 9.0 Sürüm 11 Depolama 1 GB 1 GB

Editörün Yorumu

Arcadia Fallen'ı fırsat devam ederken ücretsiz almak, bence özellikle de görsel roman türünü sevenler için mantıklı. Kendi karakterinizi oluşturmanız, kararlarınızla kişiliğini şekillendirmeniz ve diğer karakterlerle romantik ilişkiler kurabilmeniz eğer sizin için ilgi çekiciyse oyuna bir şans verebilirsiniz.