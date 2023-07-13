2D grafiklere sahip Terraria, android için hayatta kalma macera-platform oyunudur.

Elifcan Mehekli Çakmak - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Terraria, öncelikle 2011 yılında Windows bilgisayarlar için geliştirilmiş 2D grafiklere sahip, piksel art tarzında eğlenceli bir macera oyunudur. Minecraft oynadıysanız yabancılık çekmeyeceğiniz Terraria, eski tarz macera-platform oyunlarının havasını almak için güzel bir seçenek olabilir.

Terraria'da, herhangi bir bloğu yok edebilir ve malzemeleri toplayabilirsiniz. Minecraft'ın hayatta kalma profilinin, tam anlamıyla düz bir evrene işlendiğini düşünebiliriz. Ayrıca topladığınız malzemeleri, yapılar inşa etmek, ekipman ve yeni malzemeler üretmek için de kullanabiliyorsunuz.

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Dünyanın rastgele oluşturulduğu Terraria'da, daha derinlere inerken değerli malzemeler ve hazineler ne kadar cezbedici olsa da, aynı boyutta tehlikeli olabilir.

Hayatta kalmak için kendi evinizi ve oluşumunuzu inşa edin. Oyunun tek oyunculu modundan sıkıldıysanız, hiç beklemeden oyunun çevrimiçi moduna adım atabilirsiniz. Hem ekip çalışmasıyla dünyanızı daha iyi hale getirirken, hem de diğer düşmanlarınızla kıyasıya savaşlar verebilirsiniz.

Oyunun zorluk seviyesi çok da kötü değil. Oyunda bulunan 70 farklı canavar türüne karşı savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu canavarların aksine Terraria'da, 5 farklı boss da bulunuyor. Topladığınız malzemeleri tutmak adına, bir kaynak envanteri yapmalısınız. İnşaat malzemelerinin çok önemli olduğu Terraria'da, kazmalar, kürekler, kılıçlar, zırhlar ve 200'den fazla birçok öğe bulunuyor. 10 yıldan fazla süre önce PC'de çıkış yapan yeni Terraria'yı indirin ve neredeyse aynı sürümü ve aynı özellikleri barındıran Android sürümünü deneyimleyin.