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Müzisyenler için En İyi 10 Android Uygulaması

Müzisyenler için En İyi 10 Android Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Müzikten kopamayan ve her yerde müziğini devam ettirebilmek isteyen müzisyenlerin faydalanabileceği bu listede, müzisyenler için en iyi 10 Android uygulamasını sıralıyoruz. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Teknoloji her alanda olduğu gibi müzik dünyasında da yerini korumaya devam ediyor. Çeşitli yazılımlar ve cihazlar, müzisyenlerin işini kolaylaştırmakla kalmıyor onların her yerde müzik yapabilmelerinin de önünü açıyor. Enstrüman çalanlar, DJ’ler ve müziğin diğer alanlarında faaliyet gösteren müzisyenlerin ilgisini çekecek müzik uygulamalarından hazırladığımız listemizde; akort cihazları, müzik eğitimi, metronom cihazları ve remix uygulamaları gibi oldukça faydalı uygulamaları bulabilirsiniz.

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SoundCloud SoundCloud
SoundCloud Android akıllı telefon kullanıcılarının ücretsiz müzik dinleyebilecekleri ve müzisyenleri takip edebilecekleri bir uygulama. ÜCRETSİZ
gStrings Free gStrings Free
gStrings Free Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz gitar akort etme uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
FL Studio Mobile FL Studio Mobile
FL Studio Mobile FL Studio Mobile uygulaması kendi müzik projelerinizi oluşturmanızı sağlıyor. ÜCRETSİZ
edjing Mix edjing Mix
edjing Mix edjing Mix uygulaması ile profesyonel ses efektleri ve özellikleriyle kendi müziklerinizi yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Voice Recorder Voice Recorder
Voice Recorder Gelişmiş özelliklere sahip bir ses kaydetme uygulaması arıyorsanız Voice Recorder uygulamasını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Vivace Vivace
Vivace Vivace uygulaması sayesinde müzik konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Metronome Beats Metronome Beats
Metronome Beats Metronome Beats uygulaması akıllı telefonlarınızda metronom özelliğini sizlere sunuyor. ÜCRETSİZ
Perfect Ear Perfect Ear
Perfect Ear Müzik yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsanız Perfect Ear uygulamasından faydalanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
MuseScore MuseScore
MuseScore MuseScore uygulaması akıllı telefonlarınız ile notalar yazarak müzik bestelemenizi sağlıyor. ÜCRETSİZ

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