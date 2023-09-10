BandLab
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 521
- DOSYA BOYUTU 32.00 MB
- Üretici BandLab
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BandLab, kendi müziğinizi yapıp müzisyenler ve dinleyicilerle paylaşabildiğiniz bir uygulamadır.
BandLab, müzikle profesyonel olarak ilgilenen kişilerle kendi müziklerini yapmak isteyenlerin buluştuğu bir platform. Yeni fikirlerinizi paylaşabileceğiniz bir müzik topluluğu arıyor, aynı zamanda dilediğiniz yer ve zamanda kendi müziklerinizi hazırlayabileceğiniz ücretsiz bir mobil uygulamadır. Ücretsiz derken, bu uygulamanın her özelliğiyle ücretsiz olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Herhangi bir indirme ve abone ücreti ödemeden kesintisiz bir şekilde müziklerinizi yapıp, paylaşabilirsiniz.
Onlarca müzik dinleme, indirme uygulaması bulabilirsiniz ancak üretme noktasında kendi yaptığınız müziği paylaşabileceğiniz çok az uygulama mevcut. BandLab, müzisyenlerle sizi bir araya getiren bulut platform. Müziğinizin yapım aşamasında anbean alanında uzman kişilere sorular sorabiliyor, görüşlerini alabiliyorsunuz.
BandLab İndir
İstediğiniz müzik tarzında aklınızdaki şeyi notalara dökebilirsiniz. Çeşitli araçlar ve ses efektleriyle, EDM, dubstep garage, hip-hop, house, rock, rap gibi birçok tarzda müzikler üretebilirsiniz.
Çok kanallı müzik stüdyosu ile müzik kaydetmeyi, düzenlemeyi ve remix'lemeyi kolaylaştırıyor. Vuruşlar ve efektlerin haricinde telifsiz ses paketleri kullanarak, ses kütüphanenizi geniş tutabilirsiniz.
Evet, çok iyi bir parça oluşturduysanız artık bunları paylaşmanız ve insanların beğenisine sunmanız gerekmektedir. Ayrıca, Uygulamanın sosyal ağ özellikleriyle yeni insanlarla tanışıp grup kurabilirsiniz. "Nasıl aynı tarzdaki insanları seçeceğim" gibi bir soru aklınıza takıldıysa; BandLab, müzik zevkinize göre vuruşçular, yapımcılar ya da DJ'lerle sizi eşleştiriyor. Siz de akıllı cihazınızda yeni parçalar üretmek istiyorsanız BandLab indirin ve müziğinizi kullanıcıların beğenisine sunun.
BandLab
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 50
- DOSYA BOYUTU 36.00 MB
- Üretici BandLab
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BandLab, kendi müziğini yapan kişilerle müzisyenleri buluşturan sosyal ağ uygulaması.
BandLab, kendi müziğinizi yapıp müzisyenlerle paylaşabileceğiniz, onlarla etkileşimde olarak müziğinizi geliştirebileceğiniz bir iOS uygulaması.
Müzisyenlerle müzik yapmaya hevesli kişileri bir araya toplayan sosyal platform diyebileceğim BandLab, fikir paylaşımı üzerine kurulu. Kendi müziğinizi doğrudan telefon veya tabletinizden hazırlıyorsunuz. Mix düzenleme aracıyla son noktayı koyuyor ve profesyonel olarak müzikle uğraşan, hayatları müzik olmuş kişilerin görüşlerini alıyorsunuz. Karşılıklı sohbet ederek kendi müziğinizi şekillendirebiliyorsunuz. Neticesinde sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.
Kendi müziklerini yapıp paylaşma alanı bulamayan, müzisyenlerle etkileşime girmenin yöntemini bilmeyen kişileri buluşturan BandLab’in tamamen ücretsiz olması ve müzik yapım aşamasını mobilden gerçekleştirip sürdürmeye izin vermesi detayını atlamamak gerek.