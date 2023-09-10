BandLab, kendi müziğinizi yapıp müzisyenler ve dinleyicilerle paylaşabildiğiniz bir uygulamadır.

Erkan Calp - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BandLab, müzikle profesyonel olarak ilgilenen kişilerle kendi müziklerini yapmak isteyenlerin buluştuğu bir platform. Yeni fikirlerinizi paylaşabileceğiniz bir müzik topluluğu arıyor, aynı zamanda dilediğiniz yer ve zamanda kendi müziklerinizi hazırlayabileceğiniz ücretsiz bir mobil uygulamadır. Ücretsiz derken, bu uygulamanın her özelliğiyle ücretsiz olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Herhangi bir indirme ve abone ücreti ödemeden kesintisiz bir şekilde müziklerinizi yapıp, paylaşabilirsiniz.

Onlarca müzik dinleme, indirme uygulaması bulabilirsiniz ancak üretme noktasında kendi yaptığınız müziği paylaşabileceğiniz çok az uygulama mevcut. BandLab, müzisyenlerle sizi bir araya getiren bulut platform. Müziğinizin yapım aşamasında anbean alanında uzman kişilere sorular sorabiliyor, görüşlerini alabiliyorsunuz.

BandLab İndir

İstediğiniz müzik tarzında aklınızdaki şeyi notalara dökebilirsiniz. Çeşitli araçlar ve ses efektleriyle, EDM, dubstep garage, hip-hop, house, rock, rap gibi birçok tarzda müzikler üretebilirsiniz.

Çok kanallı müzik stüdyosu ile müzik kaydetmeyi, düzenlemeyi ve remix'lemeyi kolaylaştırıyor. Vuruşlar ve efektlerin haricinde telifsiz ses paketleri kullanarak, ses kütüphanenizi geniş tutabilirsiniz.

Evet, çok iyi bir parça oluşturduysanız artık bunları paylaşmanız ve insanların beğenisine sunmanız gerekmektedir. Ayrıca, Uygulamanın sosyal ağ özellikleriyle yeni insanlarla tanışıp grup kurabilirsiniz. "Nasıl aynı tarzdaki insanları seçeceğim" gibi bir soru aklınıza takıldıysa; BandLab, müzik zevkinize göre vuruşçular, yapımcılar ya da DJ'lerle sizi eşleştiriyor. Siz de akıllı cihazınızda yeni parçalar üretmek istiyorsanız BandLab indirin ve müziğinizi kullanıcıların beğenisine sunun.