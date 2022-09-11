En İyi 7 Soru Çözme Uygulaması

Soru çözme uygulaması sayesinde çözemediğiniz soruların çözümüne kolayca erişebilirsiniz. Mobil platformda bu tarz pek çok uygulama bulunuyor. Bu yazıda problemlerin çözülebilmesine yardımcı olan başarılı uygulamaları sıraladık.

Sınava hazırlanıyorsanız muhtemelen gün içerisinde çok fazla soru çözüyorsunuzdur. Çözemediğiniz soruların nasıl çözüldüğünü merak edebilirsiniz. Teknolojinin gelişmesi sayesinde artık çözemediğiniz soruların çözümüne kolayca erişebilmenize imkân tanıyan uygulamalar bulunuyor.

Hazırladığımız listede yedi adet soru çözme programı yer alıyor. Listedeki bazı uygulamalar soruların çözümünü adım adım gösteriyor. Bu hizmetler sayesinde ders çalışırken sorun yaşadığınız soruların nasıl çözüldüğünü öğrenebilirsiniz.

Soru Çözme Uygulaması Önerileri

PhotoMath

Kunduz

Mathway

Brainly (Eodev.com)

Mathpix Snip

Sorun Kalmasın

Microsoft Math Solver

Yukarıda en iyi 7 soru çözme programı bulunuyor. Listede yer alan uygulamaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PhotoMath

PhotoMath, matematik problemlerini çözmek için kullanılabilecek en iyi hizmetlerden bir tanesidir. Bunun için uygulama üzerinden kamera aracılığı ile matematik problemini taramanız gerekiyor. Uygulama, çok kısa süre içerisinde sorunun nasıl çözüldüğünü gösterecektir.

100 milyondan fazla indirilen uygulamada çözüm adımları basit ve anlaşılır bir şekilde yer alır. Bu sayede zorluk yaşadığınız soruların nasıl çözüldüğünü anlayabilirsiniz. Başarılı arayüze sahip olan uygulamada bilimsel hesap makinesi de mevcut.

Kunduz

ALES, LGS, KPSS, YKS, TYT, AYT ve YDS'ye hazırlanan kişiler arasında çok popüler bir uygulama olan Kunduz, zorluk yaşadığınız soruları paylaşabilirsiniz. Soru paylaşmanın yanı sıra diğer kişiler tarafından soruları çözerek gelir elde edebilmeniz de mümkün.

Ortalama cevap süresi, çözülen soru sayısı, ortalama puan dahil olmak üzere çeşitli istatistiki bilgilerinize erişebilir ve kazancınızı kolayca takip edebilirsiniz. Ders tarafında matematik, geometri, kimya, fizik ve biyoloji dahil olmak üzere birçok ders bulunuyor.

Mathway

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen Mathway, matematik problemlerinin nasıl çözüldüğünü öğrenebilmesine imkân tanıyor. Bunun için cihazınızda yer alan kamera ile soruyu taratmanız ya da soruyu yazmanız gerekiyor.

Uygulama, sorunun çözümünü adım adım gösteriyor. Bu sayede zorluk yaşadığınız soruyu anlayabilirsiniz. 10 milyondan fazla indirilen uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Brainly (Eodev.com)

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan Brainly (Eodev.com), üzerinden tarih, edebiyat, fizik, geometri ve matematik gibi çeşitli dersler ile ilgili zorluk yaşadığınız soruları paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız soru, diğer kullanıcılar tarafından bir süre sonra cevaplanacaktır.

Diğer kullanıcıların paylaştığı soruları da çözebilmeniz mümkün. Soru cevaplayarak puan kazanabilirsiniz. Böylelikle günlük, haftalık, aylık ve genel kategorilerinde ilk sıralarda konumlanabilirsiniz. Uygulama üzerinden yeni bilgiler keşfedebilmeniz de mümkün.

Mathpix Snip

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen Mathpix Snip üzerinden kamerayla kesirler, cebirsel denklemler, köklü sayılar, trigonometri gibi konulardaki soruları taratabilir ve soruların çözümüne çok kısa süre içerisinde erişebilirsiniz.

Popüler uygulama problemlerin çözüm aşamalarını adım adım gösterir. Bu sayede sorunun nasıl çözüldüğü konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Soru çözme programı Mathpix Snip'i akıllı telefonunuza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sorun Kalmasın

TYT, AYT, LYS, DGS, KPSS, LGS ve ALES sınavlarına hazırlanan kişiler arasında çok popüler bir uygulama olan Sorun Kalmasın, çözemediğiniz sorular konusunda oldukça yardımcı oluyor. Zorluk yaşadığınız soruları uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz.

Söz konusu soru, bir süre sonra diğer kullanıcılar tarafından cevaplanacaktır. Sorduğunuz soru eğer daha önce sorulduysa cevabını anında öğrenebilirsiniz. Uygulama üzerinden diğer kullanıcıların paylaştığı soruları çözerek üst sıralarda konumlanabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken uygulamada ders notları da mevcut.

Microsoft Math Solver

Çok başarılı bir soru çözme programı olan Microsoft Math Solver, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft tarafından sunuldu. Uygulamanın matematik problemlerini çözebilmesi için soruları taratmanız yeterlidir.

Kamera ile taratma işleminin yanı sıra soruyu ister klavye isterseniz kalem aracı ile kâğıda yazar gibi yazabilirsiniz. Olası hatalar için silgi aracı da mevcut. Çözüm aşamalarını adım adım gösteren uygulama, zorluk yaşanan sorunun nasıl çözüldüğü konusunda bilgi sahibi olunmasını mümkün hâle getiriyor.

Gelişmiş bilimsel hesap makinesinin yer aldığı uygulamada günlük sınav da yer alıyor. Böylelikle kendinizi test edebilirsiniz.

Bu yazıda soru çözme uygulaması önerileri sıraladık. Listede yer alan programları aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca beyin yakan sorular yazımıza da göz atabilirsiniz.