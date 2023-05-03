Eodev.com ders çalışmalarında zorlanan öğrencilere hitap eden kolay ve ücretsiz bir soru çözme uygulamasıdır.

Raşit Bütüner - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Brainly adıyla da bilinen Eodev; öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ilgili derslerin özelinde karşılaştıkları soruları cevapladıkları bir platformdur. 350 milyon kullanıcısıyla dünyanın en büyük eğitim platformlarından biri olan Eodev.com, Android ve IOS cihazlar üzerinden kullanılabilir.

Eodev - Çalışma Uygulaması İndir

Eödev, Eba ve Mebbis gibi eğitim sistemleriyle uyumlu olan bir platformdur. Bu da kullanıcıların nezdinde platformun güvenilirliğini artıran bir unsur olarak öne çıkar. Uygulama içerisinde rütbe ve puan olmak üzere 2 farklı sistem bulunur. Üyelerin çözdüğü her sorun kendine özel bir puanı vardır ve kazanılan bu puanların neticesinde rütbe kazanırlar. Uygulamanın öne çıkan diğer özelliklerini sıralamak gerekirse:

Kolay ve anlaşılır bir arayüz

Hızlı etkileşim

Güvenli bir kullanım tecrübesi

Soruların ve ders konularının kapsamlı bir şekilde ele alınması

Üyelerin derslerdeki yetkinliğine göre ön plana çıkması

Eodev Yükle

Oldukça kolay bir kullanım sistemi bulunan Eodev.com, evlerin dışında okullarda ve etüt merkezlerinde de sıkça kullanılan bir platformdur. Ödevlerin fotoğraf yoluyla karşı tarafa gönderildiği bu platformda, çözümlerin detaylı bir şekilde karşıya aktarılması onların bilgilenmelerine imkân tanıdığı gibi cevaplayan kişilerin de daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor.

Öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden olan matematik ve fizik soruları, Eodev.com giriş işleminden kısa bir süre sonra çözümlenebilir. Ayrıca zaman zaman kafa karıştırıcı bir yanı bulunan dil derslerinin de çözümlerine buradan ulaşılabilir.

İngilizce, Almanca, matematik, edebiyat, tarih gibi onlarca dersle alakalı soruların cevaplandığı Eodev.com’da doğru sonuçlarla karşılaşma ihtimalinizi artırmak için yüksek rütbeli üyelerle iletişime geçebilirsiniz. Oldukça geniş bir müfredat aralığına sahip bu platformu kullanarak derslerdeki eksiklerinizi tamamlayabilir ve sınav hazırlıklarınızı devam ettirebilirsiniz.