Ücretsiz Wi-Fi Noktalarını Bulabileceğiniz En İyi Android Uygulamaları

Yurt dışına çıktığınızda ya da mobil internet paketinizin olmadığı zamanlarda ücretsiz Wi-Fi noktalarında çözüm arıyorsanız, sizler için hazırladığımız bu listemizde ücretsiz Wi-Fi noktalarını bulabileceğiniz en iyi Android uygulamalarını sıraladık.

Yurt dışındayken GSM operatörünüzün sunduğu internet paketleri size maliyetli geliyorsa, mobil internet kotanızı doldurduysanız ya da düşük miktarda internet paketiniz kaldıysa çözümü ücretsiz Wi-Fi bağlantılarında aramanız gayet normal. Havalimanlarında, kafelerde, parklarda vb. yerlerde işletmelerin sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Ancak bu noktaları sadece router’a yakın olduğunuz zaman tespit edebileceğinizden, uzak mesafelerde kalan ağları bulamayabilirsiniz. İşte tam da bu durumlar için geliştirilen ve ücretsiz Wi-Fi noktalarını harita üzerinden bulabileceğiniz uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.