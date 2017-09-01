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Ücretsiz Wi-Fi Noktalarını Bulabileceğiniz En İyi Android Uygulamaları

Ücretsiz Wi-Fi Noktalarını Bulabileceğiniz En İyi Android Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Yurt dışına çıktığınızda ya da mobil internet paketinizin olmadığı zamanlarda ücretsiz Wi-Fi noktalarında çözüm arıyorsanız, sizler için hazırladığımız bu listemizde ücretsiz Wi-Fi noktalarını bulabileceğiniz en iyi Android uygulamalarını sıraladık.

Yurt dışındayken GSM operatörünüzün sunduğu internet paketleri size maliyetli geliyorsa, mobil internet kotanızı doldurduysanız ya da düşük miktarda internet paketiniz kaldıysa çözümü ücretsiz Wi-Fi bağlantılarında aramanız gayet normal. Havalimanlarında, kafelerde, parklarda vb. yerlerde işletmelerin sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Ancak bu noktaları sadece router’a yakın olduğunuz zaman tespit edebileceğinizden, uzak mesafelerde kalan ağları bulamayabilirsiniz. İşte tam da bu durumlar için geliştirilen ve ücretsiz Wi-Fi noktalarını harita üzerinden bulabileceğiniz uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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Connect Free WiFi Internet Connect Free WiFi Internet
Connect Free WiFi Internet Connect Free WiFi Internet uygulaması ile ücretsiz Wi-Fi noktalarını bulabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Avast Wi-Fi Finder Avast Wi-Fi Finder
Avast Wi-Fi Finder Avast Wi-Fi Finder ile güvenli WiFi erişim noktalarının yerini kolayca bulabilirsiniz ÜCRETSİZ
OpenSignal OpenSignal
OpenSignal OpenSignal sayesinde çevremizde bulunan WiFi noktalarını mobil cihazımız üzerinden takip edebiliyoruz. ÜCRETSİZ
Swift WiFi Swift WiFi
Swift WiFi Swift WiFi'yi kullanarak gittiğimiz yerlerde bağlanabileceğimiz tüm WiFi noktalarını keşfedebiliyoruz. ÜCRETSİZ
TTNET Wifi Nerede? TTNET Wifi Nerede?
TTNET Wifi Nerede? TTNET Wifi Nerede? ile çevrenizdeki TTNET WiFi noktalarını harita üzerinde görebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Wiffinity Wiffinity
Wiffinity Wiffinity, WiFi ağlarının yerini ve şifrelerini keşfetmenize yardımcı olan bir mobil uygulama ÜCRETSİZ
WiFi Finder WiFi Finder
WiFi Finder WiFi Finder, dünya üzerindeki kablosuz bağlantı noktalarını yakın çevreye göre değerlendiren mobil uygulamadır. ÜCRETSİZ
WiFi Map WiFi Map
WiFi Map WiFi Map uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan çevrenizdeki tüm kablosuz internet şifrelerini öğrenebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
WifiMapper WifiMapper
WifiMapper WifiMapper, Android cihazlar için geliştirilmiş bir kablosuz ağ bulma uygulaması. ÜCRETSİZ
wiMAN Free WiFi wiMAN Free WiFi
wiMAN Free WiFi wiMAN Free WiFi uygulaması, Android cihazlarınızı kullanarak çevrenizdeki kablosuz internet ağlarına bağlanmanıza yardımcı oluyor. ÜCRETSİZ

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