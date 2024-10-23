WiFi Map APK, ücretsiz Wifi bağlantı noktalarını kullanabileceğiniz bir Android verimlilik uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

70'ten fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren WiFi Map APK, ücretsiz bir şekilde internet erişim noktalarına bağlanmanıza olanak tanımaktadır. 150 milyondan fazla WiFi bağlantı noktasını içerisinde barındıran WiFi Map uygulaması, gittiğiniz her lokasyonda internet bağlantısını ayağınıza getiriyor.

Herhangi bir kafenin veya erişim noktasının şifresine erişin, internete bağlanın ve her yerde online kalın. Tüm bunların yanı sıra sadece bağlanılabilir olan WiFi noktalarını değil, aynı zamanda uygulama içerisinde bulunmayan erişim noktalarını da ekleyebilirsiniz.

Herhangi bir internet bağlantısının verisini içe aktarabilir, kredi ve ödüller kazanabilirsiniz. Kazandığınız ödülleri uygulama içerisindeki paketleri satın alarak kullanabilir ve yüksek hızda ağlara bağlanabilirsiniz.

WiFi Map APK İndir

WiFi Map APK, sadece haritadaki erişim noktalarını değil, aynı zamanda diğer önemli yerleri de göstermektedir. Su ve tuvalet gibi noktaları görüntüleyerek, ihtiyaçlarınızı rahatlıkla giderebilirsiniz.

Seyahat ederken ihtiyacınız olan tüm olanakları kullanıcılara sunan WiFi Map APK'yı indirin ve siz de Türkiye'nin her yerinde ücretsiz internete bağlanın.

Kullanıcı dostu arayüzüle birlikte kullanıcıların karşısına çıkan uygulamada birçok yerleşik yazılım bulunmaktadır. Yerleşik VPN'i kullanabilir, internet hız testi yapabilir, dolar kurunu öğrenebilir ve diğer özelliklerden yararlanabilirsiniz.

WiFi Map Uygulaması Özellikleri