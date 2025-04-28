Wifi Hotspot APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mobil Hotspot uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Telefonunuzu bir mobil erişim noktasına dönüştürebileceğiniz Wifi Hotspot APK, kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte karşımıza çıkıyor. Telefonunuzu bir WiFi gibi kullanabilir ve diğer cihazlara rahatlıkla internet sağlayabilirsiniz. Wifi Hotspot - Mobile Hotspot APK, özelleştirilebilir bağlantı seçenekleriyle de ön plana çıkmaktadır.

Telefonunuzda halihazırda bulunan internet paylaşma özelliği, Wifi Hotspot uygulaması kadar kapsamlı özelliklere sahip değildir. İnternetinizi paylaşırken limitler belirleyebilir ve veri kullanımını sınırlayabilirsiniz. Sadece internet değil, aynı zamanda pil belirli seviyeye geldiğinde de paylaşımı otomatik olarak durdurabilirsiniz.

Tek bir tıklama ile telefonunuzu Wifi Hotspot'a dönüştürün. Arkadaş grubunuza son derece ekonomik ve hızlı bir şekilde WiFi paylaşabilir, veri kullanımını sınırlandırabilir ve kapattıktan sonra kullanımınızı analiz edebilirsiniz.

Wifi Hotspot APK İndir

Güvenliği sıkı bir şekilde eline alan Wifi Hotspot uygulamasında, kişisel Hotspot için şifrelerinizi ayarlayabilirsiniz. Eğer tanımadığınız bir cihaz size bağlıysa, ekran üzerinden kontrol edebilir ve bağlantısını kesebilirsiniz.

Siz de Wifi Hotspot APK indirin ve mobil cihazınızı kapsamlı seçeneklere sahip olan bir Hotspot olarak kullanın!

Wifi Hotspot - Mobile Hotspot Uygulaması Özellikleri