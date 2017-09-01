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Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya İndirme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya İndirme Programları
Erkan Calp
Erkan Calp

Müzik, video ve farklı dosya türlerini en hızlı ve güvenli bir şekilde bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz dosya indirme programlarını listeledik.

Windows işletim sistemi bilgisayarınızda lisans sorunu yaşamadan sorunsuz kullanabileceğiniz dosya indirme yöneticilerinin hepsiyle bağlantı hızınızın maksimum seviyesinde indirme gerçekleştirebilir, yarıda kalan indirmelerinize devam edebilir ve tüm indirmelerinizi sıraya alabilirsiniz.

Sadece sosyal ağ platformlarındaki içerikleri değil, webdeki dilediğiniz bir dosyayı da hızlıca Windows bilgisayarınıza indirmek için ihtiyacınız olacak dosya indirme programlarının tümüne aşağıdaki listeden ulaşabilir ve bilgisayarınıza direkt indirebilirsiniz.

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Download Accelerator Plus Download Accelerator Plus
Download Accelerator Plus Download Accelerator Plus (DAP) dosya indirme işlemlerini %400'e kadar hızlandırmanın yanında popüler sitelerden video indirebiliyor. ÜCRETSİZ
EagleGet EagleGet
EagleGet EagleGet bilgisayarınıza indirmek istediğiniz dosyaları en hızlı şekilde indirmenize olanak tanıyan başarılı bir programdır. ÜCRETSİZ
FlashGet FlashGet
FlashGet Dünyanın en hızlı ve en çok tercih edilen ücretsiz indirme yöneticisi FlashGet yepyeni bir arayüz ile karşımızda. Bir çok popüler protokolü destekleyen program bu yeni sürümünde eskisinden bile hızlı. ÜCRETSİZ
GetGo Download Manager GetGo Download Manager
GetGo Download Manager GetGo Download Manager sayesinde Youtube, Vimeo, Dailymotion gibi siteler dahil olmak üzere tüm indirme işlemleri tek alandan yönetiliyor. ÜCRETSİZ
Internet Download Accelerator Internet Download Accelerator
Internet Download Accelerator İndirme sırasında oluşan problemleri en aza indiren Internet Download Accelerator sayesinde dosya indirme işlemlerini daha hızlı ve daha sorunsuz yapabileceksiniz. ÜCRETSİZ
Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
jDownloader jDownloader
jDownloader jDownloader programı, Rapidshare, Megaupload vb. dosya barındırma sitelerinden sürekli olarak çok sayıda dosya indirmek durumunda olanlara mükemmel bir çözüm olarak geliştirilen ve tamamen Java ile yaratılmış ücretsiz bir dosya indirme yön ÜCRETSİZ
Orbit Downloader Orbit Downloader
Orbit Downloader Orbit Downloader, bilgisayarınız üzerine indirmek istediğiniz tüm web içeriklerini çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde indirmenize olanak sağlayan ücretsiz bir dosya indirme yöneticisidir. ÜCRETSİZ

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