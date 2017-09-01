Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya İndirme Programları

Müzik, video ve farklı dosya türlerini en hızlı ve güvenli bir şekilde bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz dosya indirme programlarını listeledik.

Windows işletim sistemi bilgisayarınızda lisans sorunu yaşamadan sorunsuz kullanabileceğiniz dosya indirme yöneticilerinin hepsiyle bağlantı hızınızın maksimum seviyesinde indirme gerçekleştirebilir, yarıda kalan indirmelerinize devam edebilir ve tüm indirmelerinizi sıraya alabilirsiniz.

Sadece sosyal ağ platformlarındaki içerikleri değil, webdeki dilediğiniz bir dosyayı da hızlıca Windows bilgisayarınıza indirmek için ihtiyacınız olacak dosya indirme programlarının tümüne aşağıdaki listeden ulaşabilir ve bilgisayarınıza direkt indirebilirsiniz.