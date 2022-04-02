Orbit Downloader, bilgisayarınız üzerine indirmek istediğiniz tüm web içeriklerini çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde indirmenize olanak sağlayan ücretsiz bir dosya indirme yöneticisidir.

Can Çevrim - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orbit Downloader, kullanıcıların web siteleri üzerinde dinlediği müzikleri, izlediği videoları ve farklı dosya türlerini bilgisayarları üzerine normalden çok daha hızlı bir şekilde indirmelerine olanak sağlayan ücretsiz bir dosya indirme yöneticisidir.

Orbit Downloader Özellikleri

Müzik, video ve medya yayın akışlarını indirme

Yüksek indirme hızı

Kullanıcı dostu arayüz

Sistemi yormadan çalışma

Internet Explorer, Firefox, Maxthon ve Opera desteği

Rapidshare indirme desteği

HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP ve RTMP protokolleri için destek

Ayarlanabilir Proxy Sunucu desteği

İndirmeyi durdurma ve devam ettirme

Genel indirme yönetimi

İnternet üzerinden dosya indirme işlemlerinizi çok daha hızlı, güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlayacak program, piyasada yer alan en kaliteli dosya indirme yöneticilerinden bir tanesi olmaya adaydır.

Facebook, Youtube, MySpace ve daha benzeri birçok video paylaşım, sosyal ağ veya müzik sitesi üzerinde izlediğiniz videoları veya dinlediğiniz müzikleri Orbit Downloader yardımıyla yakalayarak, kolayca sabit diskiniz üzerine indirebilirsiniz.

Oldukça sade ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan programın kullanımı oldukça kolay ve anlaşılırdır. Bu sayede her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Programın güzel özelliklerinden bir tanesi de neredeyse tüm dosya paylaşım siteleriyle uyumlu şekilde çalışarak, indirmek istediğiniz dosyaları otomatik olarak ardı ardına indirebilmesi ve bu işlemi yaparken sizi bekletmemesidir. Hatta dosya depolama servisleri üzerinde paralı üyeliğiniz varsa, üyelik bilgilerinizi Orbit Downloader üzerine tanımlayarak, dosya indirme işlemlerinizi çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İndirmek istediğiniz dosyaları parçalara bölerek normalden çok daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan program ile aynı anda istediğiniz kadar çok dosyayı indirebilirsiniz. Hatta zamanlayıcı özelliği sayesinde indirme işlemlerinin ne zaman başlamasını istediğinize de karar verebilirsiniz.

Dosya indirme yöneticisi olarak kusursuz bir performans sergileyen Orbit Downloader, içerisinde yer alan yazılım güncelleme sihirbazı sayesinde güncel olmayan programlarınızı kontrol ederek, bilgisayarınız üzerinde güncellemeniz gereken bir program varsa sizi uyarır.

Sahip olduğu tarayıcı eklentileri sayesinde, tarayıcınız üzerinde izlediğiniz videoları veya dinlediğiniz müzikleri tek bir tıklamayla doğrudan bilgisayarınız üzerine indirme şansını sizlere tanıyan programın en güzel özelliklerinden bir tanesi de budur.

Türkçe dil desteğine sahip olan, ücretsiz, reklamsız, güvenilir, kaliteli ve gelişmiş özelliklere sahip bir dosya indirme yöneticisine mi ihtiyacınız var? Daha fazla aramanıza gerek yok, çünkü ihtiyacınız olan tüm özellikler Orbit Downloader ile birlikte sizlerle buluşuyor.

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Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Orbit Downloader'i hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.