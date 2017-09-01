Windows İçin En İyi Ücretsiz Ses Kesme Programları

Günlük bilgisayar kullanımımız boyunca ses dosyaları ile sürekli işimiz oluyor. Müzik kütüphaneleri veya ses kayıtları çeşitli biçimlerde karşımıza çıkıyorlar. Eminim gereğinden çok fazla uzun olan ses dosyalarıyla da karşılaşmışsınızdır. Bu tip durumlarda iyi bir ses kesme programı ihtiyacına ihtiyaç duyabilirsiniz. Etkili bir ses kesme programının elinizin altında olması mantıklı olacaktır.

Bu listemizde, Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi ses kesme programları önerilerini bulabilirsiniz. Bu önerileri hazırlarken ses kesme işlemini yapmalarından tutun da çoklu format desteğini barındırmalarına da özen gösterdik. İşte en iyi ücretsiz ses kesme programları: