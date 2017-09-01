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Windows İçin En İyi Ücretsiz Ses Kesme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Ses Kesme Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Günlük bilgisayar kullanımımız boyunca ses dosyaları ile sürekli işimiz oluyor. Müzik kütüphaneleri veya ses kayıtları çeşitli biçimlerde karşımıza çıkıyorlar. Eminim gereğinden çok fazla uzun olan ses dosyalarıyla da karşılaşmışsınızdır. Bu tip durumlarda iyi bir ses kesme programı ihtiyacına ihtiyaç duyabilirsiniz. Etkili bir ses kesme programının elinizin altında olması mantıklı olacaktır. 

Bu listemizde, Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi ses kesme programları önerilerini bulabilirsiniz. Bu önerileri hazırlarken ses kesme işlemini yapmalarından tutun da çoklu format desteğini barındırmalarına da özen gösterdik. İşte en iyi ücretsiz ses kesme programları:

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Audacity Audacity
Audacity Audacity başarılı bir çok kanallı ses düzenleme ve kaydetme yazılımıdır ÜCRETSİZ
FreeTrim MP3 FreeTrim MP3
FreeTrim MP3 Ses dosyalarınızı kolayca düzenlemenize yardımcı olan başarılı bir program. DENEME SÜRÜMÜ
WavePad WavePad
WavePad WavePad, rahatlıkla düzenlemeler yapabileceğiniz kapsamlı bir müzik ve ses editörü. DENEME SÜRÜMÜ
MixPad Audio Mixer MixPad Audio Mixer
MixPad Audio Mixer MixPad Audio Mixer, profesyonel ses üretimi için geliştirilmiş çok kanallı, başarılır bir mixer programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
WaveShop WaveShop
WaveShop WaveShop ile ses dosyalarınızı basit bir şekilde düzenleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Wavosaur Wavosaur
Wavosaur Kullanımı son derece basit; ses okuyucu, düzenleyici... ÜCRETSİZ

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