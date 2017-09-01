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Windows İçin En İyi Ücretsiz Zil Sesi Yapma Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Zil Sesi Yapma Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Zil sesi yapma programları, bir müzik dosyasının uzunluğunu değiştirmeye olanak tanıyan ve sınırlı ses düzenleme yeteneklerine sahip bir yazılım sınıfı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bilgisayarınızda telefonlarınız için zil sesi yapma programı arıyorsanız sizin için muhteşem önerilerimiz var.

Sizler için hazırladığımız bu listede en iyi zil sesi yapma programları bulunuyor. En çok beğendiğiniz programı seçip Windows işletim sistemine sahip cihazınıza rahatlıkla kurabilirsiniz. Telefonunuz için zil sesi yapmak size keyifli geliyorsa bu programlar işinizi görecektir. İşte en iyi ücretsiz zil sesi yapma programları:

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Ringtone Downloader Ringtone Downloader
Ringtone Downloader Ringtone Downloader ile favori melodi ve zil seslerini arayıp bularak, kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
AVGO Free Ringtone Maker AVGO Free Ringtone Maker
AVGO Free Ringtone Maker AVGO Free Ringtone Maker ile sadece birkaç basit adımda kendi zil seslerinizi ve melodilerinizi oluşturabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Mp3 To Ringtone Gold Mp3 To Ringtone Gold
Mp3 To Ringtone Gold Birçok formatta dönüştürme yapabileceğiniz ve elinizdeki müziklerin boyutunu minimuma indirebileceğiniz bir program. DENEME SÜRÜMÜ
AV RingtoneMAX AV RingtoneMAX
AV RingtoneMAX AV RingtoneMAX ile bilgisayarınızda bulunan ses dosyalarından zil sesleri oluşturabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Soft4Boost Ringtone Creator Soft4Boost Ringtone Creator
Soft4Boost Ringtone Creator Telefonunuz için zil sesleri ve tonları hazırlamak istiyorsanız bu ücretsiz uygulamayı kullanarak pek çok efekte ulaşabilirsiniz. DENEME SÜRÜMÜ

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