Spotify Premium Şimdi Öğrencilere Yarı Fiyatına

“Yürü be Spotify, adamın dibisin!” dedirten kampanya, biz öğrencilerin yüzünü güldürecek. Dünyaca ünlü müzik dinleme uygulaması, tüm öğrencilere bulundukları ülkenin lokal ücretinin yarısını ödeyecekleri yeni sistemi duyurdu. Türkiye’deki öğrenciler artık sadece 6,99’a Spotify Premium üyesi olabilecek.

Bir öğrenci olarak sevinçle atladığım bu haberin ardından soluğu Spotify Kayıt sayfasında aldım ve sizler için başvurunun tüm adımlarını sıraladım.

1. Kart bilgilerinizi girin:

2. Öğrenci olduğunuzu doğrulamak için ilk önce ‘Biraz Kendinizden Bahsedin’:

3. Son olarak Spotify’ın öğrenci olduğunuzdan emin olması için bir kaç belge yüklemeniz gerekecek.

Fotoğrafta görebileceğiniz gibi birçok farklı belgeyi kabul eden siteye, transkript belgemi ve E-Devlet’ten elde edinebileceğiniz öğrenci belgemi yükledim.

An itibarıyla Spotify’ın belgelerimi tasdik etmesi ve mutlu son yüzde 50 indirimimi beklemekteyim.

Hadi hadi koşun! Mayıs ayındaki ödeminizden önce indirimi kaçırmadan kapın .