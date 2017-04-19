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Spotify Premium Şimdi Öğrencilere Yarı Fiyatına

spotify fırsatı

Yürü be Spotify, adamın dibisin!” dedirten kampanya, biz öğrencilerin yüzünü güldürecek. Dünyaca ünlü müzik dinleme uygulaması, tüm öğrencilere bulundukları ülkenin lokal ücretinin yarısını ödeyecekleri yeni sistemi duyurdu. Türkiye’deki öğrenciler artık sadece 6,99’a Spotify Premium üyesi olabilecek.

Bir öğrenci olarak sevinçle atladığım bu haberin ardından soluğu Spotify Kayıt sayfasında aldım ve sizler için başvurunun tüm adımlarını sıraladım.

1. Kart bilgilerinizi girin:

adım 1

2. Öğrenci olduğunuzu doğrulamak için ilk önce ‘Biraz Kendinizden Bahsedin’:

adım 2

adim 3

3. Son olarak Spotify’ın öğrenci olduğunuzdan emin olması için bir kaç belge yüklemeniz gerekecek.

adım 4

Fotoğrafta görebileceğiniz gibi birçok farklı belgeyi kabul eden siteye, transkript belgemi ve E-Devlet’ten elde edinebileceğiniz öğrenci belgemi yükledim.

An itibarıyla Spotify’ın belgelerimi tasdik etmesi ve mutlu son yüzde 50 indirimimi beklemekteyim.

adım5

Hadi hadi koşun! Mayıs ayındaki ödeminizden önce indirimi kaçırmadan kapın .

İndir10 MB
Spotify Android
Spotify Android Android İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir34.3 MB
Spotify iOS
Spotify iOS iPhone ve iPad İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir269.7 KB
Spotify
Spotify Online Müzik Dinleme Programı

Yazar: - 19.04.2017

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