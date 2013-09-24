Spotify uzun zamandır yurtdışında en çok tercih edilen müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi ve barındırdığı geniş müzik arşivini ücretsiz olarak sunması nedeniyle her türlü müzik dinleyicisine hitap ediyor. 2008 yılından beri büyümesini sürdüren servisin 2013'te ülkemize giriş yapması ile birlikte elbette binlerce kullanıcı hemen programa geçiş yaparak müzik dinlemeye başladı.

Tamamen lisanslı ve yasal olarak müzik dinlemeye imkan tanıyan uygulama, parça aralarındaki reklamlardan gelir elde ediyor ve böylece dinleyiciler istedikleri albümlere tamamen ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Ücretsiz olarak alacağınız Spotify hesabı ile programa giriş yaptıktan sonra hemen dinlemeye başlayabilir, yahut Facebook hesabınızı da bağlayarak arkadaşlarınızın ne dinlediğinizi görmelerini sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda bir medya oynatıcı işlevi de gören program, kendi bilgisayarınızdaki mp3 dosyalarını da oynatabilmenize imkan tanıyor ve böylece program değiştirme gibi işlemler yapmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca kendi müzikleriniz olsa bile onların albüm ve sanatçı bilgilerini çekmesi sayesinde bilgiye erişimi de hızladırıyor.

Kendi listelerinizi de hazırlayabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz Spotify, sık sık müzik dinliyorsanız kesinlikle tercihleriniz arasında yer almalı.