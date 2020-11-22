Apple'a Hırsız Girdi, Vergiler Kalkıyor! - Teknoloji Haberleri #123

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- iPhone almak için böbreğini satan genç yatalak kaldı.
- Huawei, Honor markasını sattı.
- Oppo ekranı genişleyebilen yeni akıllı telefon modelini tanıttı.
- Samsung, Note serisini sonlandırıyor.
- 7256 sayılı kanunla internetten satış yapanlara vergi muafiyeti uygulanacak.
- Apple ürünlerinin bulunduğu kamyona hırsızlar saldırdı. Yaklaşık 51 milyon TL değerindeki Apple ürünleri çalındı.
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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