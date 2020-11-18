İnternetten Satışa Vergi Muafiyeti Geliyor: Resmi Gazete'de Yayımlandı

E-ticaret yapanları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 7256 sayılı kanunla internetten satış yapanlara vergi muafiyeti uygulanacak. E-ticaret vergi muafiyeti ne zaman geliyor? İşte e-ticaret vergi muafiyeti hakkında detaylar.

E-ticaret Vergi Muafiyeti Ne Zaman Geliyor?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf tutulacak. İş yeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın e-ticaret yapanlar vergi muaflığı kapsamında değerlendirilecek.

Vergi muafiyeti, 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, ticari hesap açılması, tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Bankalar, hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olanlar için ise yüzde 2 gelir vergisi esas alınacak.

Yurt dışına e-ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlarda ise yüzde 50 kazanç istisnası uygulanacak. İhracat kapsamına ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatları giriyor. Yazılım, tasarım, proje gibi hizmet ihracatı kapsamında elde edilen gelirler düzenleme kapsamına alınmıyor.

Sizler Resmi Gazete'de yayımlanan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Vergi muafiyeti hakkında açıklamalarda bulunan EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, şunları söyledi: